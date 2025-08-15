カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が考案！“腕全体を使うねじり”で簡単美脚メソッド公開
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「お風呂の中で脚を細くする方法 Asherahメソッド健康美法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、お風呂で簡単にできる美脚マッサージのコツを明かした。
動画冒頭、片岡氏は「今日はお風呂でできる足を細くするマッサージ方法をお伝えしていきたいと思います」と意気込み、実践的なマッサージ手順を紹介。片岡氏は「体重をかけてねじるっていうことをしてあげると、疲れずにできておすすめです」と、指だけに頼らず腕全体で行うことがポイントだと強調した。
また「指って結構あの、ツボがいっぱい入っているので、そこの部分もこうやって刺激してあげると、特に親指は首の刺激になるので、顔色も良くしたい人とかはおすすめです」と、マッサージによる健康効果にも言及。「骨と筋肉ってだんだんむくんでると、癒着してきちゃうので、それを引き剥がしてあげるような感覚」でほぐすことの大切さも語った。
片岡氏は「これ習慣化してあげると、だんだん足が柔らかくなってくるのと、柔らかくなってくると、むくみにくくもなるので、細くなるのが早くなりますね」とその効果を明かし、「セルライトの帽子にもすごくいいので、おすすめです」とも語っている。
リンパの流れを意識することも重要とし、「せっかく流れてる、老廃物っていうのをしっかり最後までリンパに送り込むことができないので、これしっかりとリンパまで流すっていうのをやってあげると、足がどんどん細くなっていきます」とアドバイス。
最後に「足が細くなっていくなーっていうのをイメージしながら、細くなって嬉しいなと思ってやってあげると足も早く細くなります。せっかくだったらイメージを使ってあげながらやってあげると、早く細い足が手に入るのでおすすめです」と、ポジティブなイメージの活用も勧めた。終盤は「実際私がいつもやってるのは5分くらいになるので、そんなに長くなくても十分に効果は出てくるので、やってみてください」と視聴者にエールを送って、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
