8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè5»Ò¤ÎÌ¾Á°¤ò¡ÖÌ´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÄÔ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é²ÈÂ²¤ÎÌ¾Á°¤ò¤á¤°¤ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¡ÈÂçÏÀÁè¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ô²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ëÌ¾Á°¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¡²ÈÂ²¤ÇÂô»³ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡ÖÌ´¶õ¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤È¸À¤¦Ì¾Á°¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Ì¿Ì¾¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Âè5»Ò½Ð»ºÄ¾¸å¤«¤éÀºÎÏÅª¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢»º¸å4Æü¤ÇÂà±¡¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏSNS¤Ç¤Ï¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÄÔ¤Á¤ã¤ó¡¢»º¸å¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ä¡Õ
¡ÔÄÔ¤Á¤ã¤ó¤¬»º¸åÇ¥ÉØ¤ÎÉáÄÌ¤À¤È»×¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤¾¤È¹ñÌ±Á´°÷¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¡Õ
¡ÔÄÔ¤Á¤ã¤ó»º¸å4Æü¤Î¥Ó¥¸¥å¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¡·ÝÇ½¿Í¤Ã¤Æ¤Þ¤¸¤Ç¤¹¤´¤¤¤Í¡Õ
14Æü¤Ë¤ÏÄÔ¤ÎÂè4»Ò¤Ç»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤ÎÍ§Ã£¤ò²È¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÄÔ¤ÎÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤Þ¤Çµó¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÔÄÔ¤Á¤ã¤óÂÀÍÛ¤¯¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨»º¸å´Ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÂ¾¤Î¤ªÍ§Ã£Í·¤Ó¤ËÍè¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¾¡¼ê¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ë¡¡»ä¤Ï¤¼¤§¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤¿¤¤ÌµÍý¤À¾Ð¡Õ
¡ÔÄÔ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ë¤¹¤´¤¤¤è¤Ê¤¢¡£»º¸å¤Ê¤Î¤Ë»Ò¶¡¤ÎÍ§Ã£Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¤ï¡£¤¢¤¿¤·¤Ê¤é·ù¤À¤Ê¤¡¡Á¤½¤·¤ÆÍ§Ã£¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤éÁê¼ê¤Î²È¤Ë±óÎ¸¤·¤Á¤ã¤¦¡£¡Õ
¡ÔÂÔ¤Ã¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤À¿ôÆü¤ÎÀÖ»Ò¤¬µï¤ë²È¤ËÍ§¤À¤ÁÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤ó¤Î¡ª¡©ÄÔ¤Á¤ã¤óµÙ¤á¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡©¡Õ¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
»º¸å´Ö¤â¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡È¥¥é¥¥é¥é¥¤¥Õ¡É¤òëð²Î¤¹¤ëÄÔ¤ÎÂÎÄ´¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¤¢¤ë¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£»¨»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡È»º¸å¥Ï¥¤¡É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡È»º¸å¥Ï¥¤¡É¤È¤Ï¡¢½Ð»º¸å¡¢¿´¤äÂÎ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Î´Ø·¸¤Ç°ì»þÅª¤Ë¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ëµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¾É¾õ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
ÄÔ¤µ¤ó¤Ï5¿ÍÌÜ¤Î½Ð»º¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë·Ð¸³ºÑ¤ß¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ü¡£É×¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤ä´õ¶õ¤µ¤ó¡Ê¤Î¤¢¡¦17¡Ë¤é²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¤ªµÙ¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£»¨»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë