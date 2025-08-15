¡Ú¼Â¿©¥ì¥Ý¡Û¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÇòÅí¤¬³Ú¤·¤á¤ë4¼ï¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Ç¥¶¡¼¥È¡×2025
¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¤ÎËèÇ¯¹±Îã¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¤¬2025Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª
¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Åí¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Ç¥¶¡¼¥È¡×2025
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼Å¹ÊÞ
¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¤ÇËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ï¿·ºî¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥·¥Õ¥©¥ó¡×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòÅí¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë4¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¡¢²Æ¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤â¸ÄÀË¤«¤Ç¡¢Åí¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥Ô¡¼¥Á¥Ñ¥Õ¥§
²Á³Ê¡§890±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¤È¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤ÎÇòÅí¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤¦¤È¡¢¥Ô¡¼¥Á¥¼¥ê¡¼¤È°É¿Î¤¬ÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤È¤â¤ËË¤«¤Ê¿©´¶¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¸ýÌÜ¤«¤éÅí¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤È¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ô¡¼¥Á¥µ¥ó¥Ç¡¼
²Á³Ê¡§490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢ÇòÅí¤È¥Ô¡¼¥Á¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥Ô¡¼¥Á¥¼¥ê¡¼¤¬ËÌ³¤Æ»¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£
¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÅí¤Î´Å¤ß¤È¤Ò¤ó¤ä¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ï¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
·Ú¤á¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥é¥ó¥Á¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ô¡¼¥Á¥·¥Õ¥©¥ó
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ690±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥»¥Ã¥È790±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿·ÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥·¥Õ¥©¥ó¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ô¡¼¥Á¥½¡¼¥¹¤È¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡¢¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤ÎÇòÅí¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÅí¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ê¡¢¾åÉÊ¤ÇìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ç¥Ã¥¥Ñ¥Õ¥§¡Ê¥Ô¡¼¥Á¡Ë
²Á³Ê¡§1,690±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¥¸¥ç¥Ã¥¥Ñ¥Õ¥§¡Ê¥Ô¡¼¥Á¡Ë¡×¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¸¥ç¥Ã¥¤ËÇòÅí¤Î¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤äËÌ³¤Æ»¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡¢°É¿ÎÆ¦Éå¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¥·¥§¥¢¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊìÔÂô¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÈËþÂ´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡ù
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Åí¤ÎÉ÷Ì£¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢½Ü¤ÎÅí¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¤È´Å¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÎÃ¤·¤²¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÌ³¤Æ»¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ä°É¿ÎÆ¦Éå¤Ê¤É¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©ºà¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ä¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¥·¥§¥¢¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÄ«10»þ¤«¤é¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹
¢¨¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÎÀ¹¤êÉÕ¤±¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Ìë10»þ°Ê¹ß¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ï10¡ó¤Î¿¼ÌëÎÁ¶â¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹
¢¨µ¨Àá¡¦»þ´ÖÂÓ¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¡¦°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î¿©´ï¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨µ¤¾Ý¡¦À¯¼£¾õ¶·¤ÎÊÑ²½Åù¤Ë¤è¤ê¡¢»ÅÆþ¤ìÀè¡¦²Á³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
