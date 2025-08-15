新しい学校のリーダーズ、企画史上最多の4,300人と「学校かくれんぼ」！「絶対見つかりません！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月16日19時より放送のフジテレビ系『新しいカギ』に新しい学校のリーダーズが登場。カギメンバーが学校内の至るところに隠れ、全校生徒とかくれんぼ対決を行う大人気企画「学校かくれんぼ」のスペシャル版「超！学校かくれんぼ」に参戦する。

■「学校かくれんぼ」始動から3年…企画史上最大規模のかくれんぼを制するのは!?

2024年に放送された『FNS27時間テレビ 日本一たのしい学園祭！』内で初放送された「超！学校かくれんぼ」。今回の舞台は、日本有数の規模を誇る栃木県宇都宮市の作新学院。東京ドーム約4個分の広大な敷地に、幼稚園・小学校・中学校・高等学校が併設されており、約4,400人の児童・生徒が通うマンモス校だ。

2025年に創立140周年を迎えるにあたり、生徒たちにどのようなイベントをやりたいか、学校側がアンケートをとったところ、「学校かくれんぼ」が断トツで1番人気だったという。生徒だけでなく学校側からの応募もあり、企画史上初となる小中高生合わせて、約4,300人とのかくれんぼが実現する。

今回で「学校かくれんぼ30校目」「応募総数10万件突破」そして、先日国際映像祭『World Media Festivals 2025（ワールド・メディア・フェスティバル）』にて「Children & Youth：Omnia Open（子どもと若者・オープン）」部門の銀賞を受賞し、番組として初の海外賞受賞の快挙を成し遂げた『新しいカギ』にとってもメモリアルな一戦となる。

■SUZUKA「みんなで青春の思い出を作れたらと思います！」

広大な敷地に30棟の建物があり、事前の下見に5日間、現地の建てこみに2日間という過去最多の時間を要して制作された今回の隠れ場所。それぞれの隠れ場所に到着すると、MIZYUは「静かに気配を消します」、RINも「静かに隠れ切ります。絶対見つかりません！」と意気込む。

実際にある靴箱を美術制作の靴箱に入れ替えて隠れるKANONは、本物と見分けがつかない出来栄えに「すごい！」と驚き「かくれんぼ、頑張ります！」と気合を入れる。また、SUZUKAは「みんなで青春の思い出を作れたらと思います！」と“青春日本代表”を称する新しい学校のリーダーズらしさ溢れるメッセージを寄せる。

一方、3回目の参戦となる“あの”は、特別ミッションを任されることに！ 重要な鍵を握る特別ミッションとは？

カギメンバーらを大歓声で迎える生徒たちに、新しい学校のリーダーズが「オトナブルー」を披露し、ボルテージ最高潮のなか、前人未到の大規模かくれんぼの火ぶたが切られる！ 記念すべき「超！学校かくれんぼ」の勝敗の行方を、ぜひ番組でチェックしよう。

■新しい学校のリーダーズ vs 懐かしい学校のリーダーズ コント動画

さらに番組公式TikTokでは、新しい学校のリーダーズと、せいや、長田、秋山、岡部がコントで演じた、スペシャルコラボコントを配信中。ぜひ放送と合わせて楽しもう。

