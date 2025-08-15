「『イタリア、どうした？』というよりも彼らが単純に強い」W杯欧州予選で４戦全勝・13得点の衝撃。“かつてのチェコ”を彷彿とさせる北欧国
大注目のW杯欧州予選。54か国（ロシアはウクライナ軍事侵攻でUEFAとFIFAの大会に無期限出場停止）が12組に分かれて戦うグループステージ（首位は本大会出場、２位はプレーオフ進出）で、激戦区のひとつと目されているのがグループIだ。
このグループには、ノルウェー（FIFAランク33位／７月22日現在）、イスラエル（同75位）、イタリア（同11位）、エストニア（同126位）、モルドバ（同154位）が同居。すでにノルウェーとエストニアが４試合、イスラエルとモルドバが３試合、イタリアが２試合消化と進行中である。
気になるグループIの順位表と結果は以下の通りだ。
１位 ノルウェー 勝点12／４勝０分０敗／13得点・２失点
２位 イスラエル 勝点６／２勝０分１敗／７得点・６失点
３位 イタリア 勝点３／１勝０分１敗／２得点・３失点
４位 エストニア 勝点３／１勝０分３敗／５得点・８失点
５位 モルドバ 勝点０／０勝０分３敗／２得点・10失点
2025年３月22日
モルドバ ０−５ ノルウェー
イスラエル ２−１ エストニア
３月25日
モルドバ ２−３ エストニア
イスラエル ２−４ ノルウェー
６月６日
エストニア １−３ イスラエル
ノルウェー ３−０ イタリア
６月９日
エストニア ０−１ ノルウェー
イタリア ２−０ モルドバ
目を引くのはノルウェー。ここまで４戦全勝で、13得点、２失点と圧倒的な攻撃力を見せつけている。識者の河治良幸氏曰く「（アーリング・）ハーランド、（アレクサンデル・）スルロットに加え、（アントニオ・）ヌサというウイングが凄い」。
ハーランド、スルロット、ヌサが３トップのような形で組むことで破壊力抜群のアタックを繰り出す。実際、イタリアを３−０と圧倒した試合のスコアラーもこの３人だった。もちろん、彼らだけではない。
「実力派の（マーティン・）ウーデゴー、最終ラインには（クリストファー・）アイェルがいて、バランスも取れています。そのうえで前線にスーパーな３人がいますから。かつて旋風を巻き起こしたチェコを彷彿とさせるチームです」
ワールドカップ優勝経験のあるイタリアが現在３位という事実に、河治氏は驚かない。
「『イタリア、どうした？』というよりもノルウェーが単純に強いです」
予選再開の９月、ノルウェーは９日にモルドバと戦う。果たして、予選５連勝なるか。魅惑の３トップに注目したい。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
