「この世で一番美しいのは？」→「あれ、フリーズかな？」検索に時間がかかる魔法の鏡の意外な真相にスッキリ【作者インタビュー】
夏休み特集として、2025年によく読まれた人気漫画を紹介。
5コマ漫画家の伊東さん(@ito_44_3)が描いたギャグ漫画「now loading...」は、おとぎ話「白雪姫」を現代風にアレンジした作品だ。魔法の弱体化を感じさせるこの漫画には、11万いいねが集まるほどの大きな反響があった。
■魔法の鏡も現代化？読み込みに時間がかかる白雪姫
「鏡よ、鏡。この世で一番美しいのは誰？」とお妃が問いかけると、今までならばすぐに答えていたはずの鏡が、なかなか応答しない。「最近読み込みが遅いな」「フリーズしてる？」とお妃が心配していると、ずいぶん経ってからようやく「白雪姫です」と返事が返ってくる。
伊東さんは、制作の経緯について、「いくら魔法の鏡とはいえ、世界中の顔面を検索したらさぞ処理が重いだろうな、と思って描きました」と話す。この設定には、「この機に光回線にしたら？」「インデックスが張れてない」「統計を取り直すべき」といったネットユーザーからの声が相次いだ。
数年使ってキャッシュがたまっていたとしても、時代が進化しても美しいのは「白雪姫」のままというのもおもしろい点だ。
■誰もが共感する「重くてフリーズ」
本作に11万いいねが集まったことについて、伊東さんは「誰もが知っている白雪姫の導入から、誰もが経験している『重くてフリーズ』という展開につなげることで、共感を呼びやすかったのではないか」と語る。
また、鏡の対象範囲を狭めようとするお妃の配慮もユニークだ。「『国』だとまだまだ対象者が多くて処理が大変そうなので…」という理由から、お妃は都道府県まで絞るのが現実的だと考える。これには、「県在住だったのか」「意外と近くに住んでいる」といった声も寄せられた。
伊東さんがこれまでXに投稿した作品は、描き下ろしを加えてKindleで無料で公開中だ。「これだけ描き続けていても、いまだに何がヒットするかはわからない」と話す伊東さんだが、「毎日投稿をルーティンにすることで計画的に作業している」と制作への意欲を見せる。読者からのいいねやリポスト、リプライがモチベーションに直結するため、応援の反応が励みになると話した。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
