東京スカイツリーで『トイ・ストーリー』の世界を体験！限定ドリンクやグッズ、夜はパノラマスクリーンで特別映像上映も
1995年の公開から愛され続けてきたディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』。その記念すべき30周年を祝うイベント「イマジネーションひろがる空へ TOY STORY SKY IN TOKYO SKYTREE(R)」が、東京スカイツリー(R)にて2025年7月17日から10月31日(金)までの約3カ月半にわたって開催中。
【画像】東京スカイツリー限定グッズ＆コラボメニューを見る
期間中は「イマジネーションひろがる空へ」をテーマに、地上450メートルの天望回廊が“雲の上の子ども部屋”に大変身！展示装飾やフォトスポット、限定カフェメニュー、オリジナルグッズ、そして特別ライティングまで、さまざまな体験コンテンツが待っている。
■天望シャトルから始まる！“雲の上の子ども部屋”を大冒険
天望シャトル(エレベーター)に乗った瞬間から、もう物語は始まっている。三つ目のエイリアンと一緒に期待に胸を膨らませながら上昇すると、地上445メートルの天望回廊ウェルカムエリアでは、ウッディとバズのスタチューがお出迎え！
そこはまさに“雲の上の子ども部屋”。壁一面にはおもちゃたちの紹介や、これまでの作品を振り返る展示がずらり。30年の歴史を感じながら進むと、新たな発見がきっとあるはず。
イチオシは、フロア450に設置された巨大フォトスポット。大切な宝物たちに囲まれて、まるで自分もおもちゃの仲間になったような写真が撮れる。
さらに回廊を進むと、あちこちに隠れているおもちゃたちの姿が。全部見つけられるか、ぜひチャレンジしてみて。
そして最高到達点のソラカラポイントでは、こっそり遊ぶおもちゃたちを発見!?人間がいないときの、おもちゃたちの秘密の時間をのぞき見できるような、遊び心あふれる演出が楽しい。
■キャラクターの世界観を味わう！SKYTREE CAFE限定ドリンク
天望デッキ フロア340の「SKYTREE CAFE」では、キャラクターをイメージした5種類の限定ドリンクが登場。実は、こちらのメニューは7月25日から表参道ヒルズで開催されている「トイ・ストーリー」OH MY CAFEのオリジナルドリンク。東京スカイツリーでも同じメニューを特別に味わうことができる。
ラインナップは、ウッディをイメージした「ミックスフルーツジュース」(1090円)、バズ・ライトイヤーの「ホワイトグレープジュース」(1090円)、レックスの「メロンスムージー」(990円)、ハムの「ピンクミルク」(990円)、そしてスリンキー・ドッグの「アイスココア」(990円)。どれもキャラクターの特徴を活かした、見た目も味も楽しいドリンクばかり。
うれしいことに、これらのドリンクを1品注文するごとに、スカイツリー限定オリジナルステッカーがもらえる。ちなみに「トイ・ストーリー」OH MY CAFEは、東京(表参道ヒルズ)と大阪(collabo_index SHINSAIBASHI)で2025年7月25日〜9月15日(祝)、愛知(グローバルゲート)では8月7日〜9月21日(日)に開催予定。こちらではコラボプレートやグッズも展開しているので、あわせてチェックしてみて。
■ここでしか手に入らない限定グッズをチェック
天望デッキ フロア345の「SKYTREE SHOP」には、スカイツリー限定のオリジナルグッズがずらり。イベントの思い出を持ち帰れる、特別なグッズたちを紹介しよう。
まず注目したいのが、コレクター心をくすぐる「ブラインドホログラム缶バッジ」(全12種・440円)。どのキャラクターが出るかわからないドキドキ感がたまらない。
「アクリルジオラマスタンド」(4950円)は、キャラクターたちが立体的に配置された豪華な作りで、お部屋に飾ればいつでもイベントの思い出に浸れる。
お土産として喜ばれるのが「プリントクッキー」(1512円)。キャラクターがプリントされたかわいいクッキーと東京スカイツリー限定パッケージで、特別感もばっちり。
ほかに、バッグチャームとして使える「3連アクリルキーホルダー」(全8種・各1100円)や、「PVCポケット付トートバッグ」(3630円)といったおでかけが楽しくなるグッズも。
そして見逃せないのが購入特典！『トイ・ストーリー』グッズを1会計3000円以上購入すると、オリジナルショッパーがもらえる。
■夜空を彩る特別ライティング＆迫力の映像体験
日が暮れてからのお楽しみも充実している。期間中の計22日間、『トイ・ストーリー』のキャラクターをイメージした6種類の特別ライティングが点灯。ウッディ、バズ・ライトイヤー、ボー・ピープ、ジェシー、ブルズアイ、エイリアンのカラーが約2分半ごとに移り変わり、634メートルの塔全体が幻想的に輝く。
もうひとつの夜のハイライトが、天望デッキ フロア350「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像上映。地上350メートルの窓ガラスが巨大スクリーンとなり、『トイ・ストーリー』の特別映像が毎晩上映される(19時30分〜21時、時期により変動あり)。13台のスピーカーによる臨場感あふれる音響と24台のプロジェクターが生み出す約2分間の映像の迫力は圧巻。展望台からの景色とともに、『トイ・ストーリー』の世界観に浸れる空間は、デートスポットとしても最高のロケーションだ。
映画公開30周年という節目の年に、東京スカイツリーで体験できる特別なイベント。雲の上の子ども部屋で過ごす非日常体験は、子どもの頃の純粋な気持ちを思い出させてくれるはず。夏休みから秋の行楽シーズンまでをカバーする長期開催なので、ぜひお気に入りのキャラクターに会いに行ってみて！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】東京スカイツリー限定グッズ＆コラボメニューを見る
■天望シャトルから始まる！“雲の上の子ども部屋”を大冒険
天望シャトル(エレベーター)に乗った瞬間から、もう物語は始まっている。三つ目のエイリアンと一緒に期待に胸を膨らませながら上昇すると、地上445メートルの天望回廊ウェルカムエリアでは、ウッディとバズのスタチューがお出迎え！
そこはまさに“雲の上の子ども部屋”。壁一面にはおもちゃたちの紹介や、これまでの作品を振り返る展示がずらり。30年の歴史を感じながら進むと、新たな発見がきっとあるはず。
イチオシは、フロア450に設置された巨大フォトスポット。大切な宝物たちに囲まれて、まるで自分もおもちゃの仲間になったような写真が撮れる。
さらに回廊を進むと、あちこちに隠れているおもちゃたちの姿が。全部見つけられるか、ぜひチャレンジしてみて。
そして最高到達点のソラカラポイントでは、こっそり遊ぶおもちゃたちを発見!?人間がいないときの、おもちゃたちの秘密の時間をのぞき見できるような、遊び心あふれる演出が楽しい。
■キャラクターの世界観を味わう！SKYTREE CAFE限定ドリンク
天望デッキ フロア340の「SKYTREE CAFE」では、キャラクターをイメージした5種類の限定ドリンクが登場。実は、こちらのメニューは7月25日から表参道ヒルズで開催されている「トイ・ストーリー」OH MY CAFEのオリジナルドリンク。東京スカイツリーでも同じメニューを特別に味わうことができる。
ラインナップは、ウッディをイメージした「ミックスフルーツジュース」(1090円)、バズ・ライトイヤーの「ホワイトグレープジュース」(1090円)、レックスの「メロンスムージー」(990円)、ハムの「ピンクミルク」(990円)、そしてスリンキー・ドッグの「アイスココア」(990円)。どれもキャラクターの特徴を活かした、見た目も味も楽しいドリンクばかり。
うれしいことに、これらのドリンクを1品注文するごとに、スカイツリー限定オリジナルステッカーがもらえる。ちなみに「トイ・ストーリー」OH MY CAFEは、東京(表参道ヒルズ)と大阪(collabo_index SHINSAIBASHI)で2025年7月25日〜9月15日(祝)、愛知(グローバルゲート)では8月7日〜9月21日(日)に開催予定。こちらではコラボプレートやグッズも展開しているので、あわせてチェックしてみて。
■ここでしか手に入らない限定グッズをチェック
天望デッキ フロア345の「SKYTREE SHOP」には、スカイツリー限定のオリジナルグッズがずらり。イベントの思い出を持ち帰れる、特別なグッズたちを紹介しよう。
まず注目したいのが、コレクター心をくすぐる「ブラインドホログラム缶バッジ」(全12種・440円)。どのキャラクターが出るかわからないドキドキ感がたまらない。
「アクリルジオラマスタンド」(4950円)は、キャラクターたちが立体的に配置された豪華な作りで、お部屋に飾ればいつでもイベントの思い出に浸れる。
お土産として喜ばれるのが「プリントクッキー」(1512円)。キャラクターがプリントされたかわいいクッキーと東京スカイツリー限定パッケージで、特別感もばっちり。
ほかに、バッグチャームとして使える「3連アクリルキーホルダー」(全8種・各1100円)や、「PVCポケット付トートバッグ」(3630円)といったおでかけが楽しくなるグッズも。
そして見逃せないのが購入特典！『トイ・ストーリー』グッズを1会計3000円以上購入すると、オリジナルショッパーがもらえる。
■夜空を彩る特別ライティング＆迫力の映像体験
日が暮れてからのお楽しみも充実している。期間中の計22日間、『トイ・ストーリー』のキャラクターをイメージした6種類の特別ライティングが点灯。ウッディ、バズ・ライトイヤー、ボー・ピープ、ジェシー、ブルズアイ、エイリアンのカラーが約2分半ごとに移り変わり、634メートルの塔全体が幻想的に輝く。
もうひとつの夜のハイライトが、天望デッキ フロア350「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像上映。地上350メートルの窓ガラスが巨大スクリーンとなり、『トイ・ストーリー』の特別映像が毎晩上映される(19時30分〜21時、時期により変動あり)。13台のスピーカーによる臨場感あふれる音響と24台のプロジェクターが生み出す約2分間の映像の迫力は圧巻。展望台からの景色とともに、『トイ・ストーリー』の世界観に浸れる空間は、デートスポットとしても最高のロケーションだ。
映画公開30周年という節目の年に、東京スカイツリーで体験できる特別なイベント。雲の上の子ども部屋で過ごす非日常体験は、子どもの頃の純粋な気持ちを思い出させてくれるはず。夏休みから秋の行楽シーズンまでをカバーする長期開催なので、ぜひお気に入りのキャラクターに会いに行ってみて！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。