最新のUEFAクラブランキングが発表！トップ3はレアル・マドリー、バイエルン、インテル…50位まで紹介
欧州サッカーのシーズン開幕を告げるUEFAスーパーカップが13日にイタリアのウディネで開催。
CL王者パリ・サンジェルマンとEL王者トッテナム・ホットスパーによる一戦は、トッテナムが2点のリードを奪うもPSGが終盤の連続弾で追いつき、PK戦の末にPSGが初優勝を果たしている。
また、この試合の前には、各種UEFAランキングが2025-26シーズンに向けて更新。クラブ（男子）のトップ10は以下の通りとなった（※は日本人所属クラブ）。
1．レアル・マドリー（スペイン）
2．バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）※伊藤洋輝
3．インテル（イタリア）
4．マンチェスター・シティ（イングランド）
5．リヴァプール（イングランド）※遠藤航
6．パリ・サンジェルマン（フランス）
7．レヴァークーゼン（ドイツ）
8．ボルシア・ドルトムント（ドイツ）
9．バルセロナ（スペイン）
10．ローマ（イタリア）
トップ5はレアル・マドリー、バイエルン、インテル、マンチェスター・シティ、リヴァプールという顔ぶれ。昨季CL優勝のPSGが6位に浮上している。
11位〜50位も紹介。
11．ベンフィカ（ポルトガル）
12．アトレティコ・マドリー（スペイン）
13．マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
14．チェルシー（イングランド）
15．アーセナル（イングランド）
16．フランクフルト（ドイツ）※堂安律
17．ウェストハム（イングランド）
18．フェイエノールト（オランダ）※上田綺世、渡辺剛
19．ミラン（イタリア）
20．アタランタ（イタリア）
21．フィオレンティーナ（イタリア）
22．ライプツィヒ（ドイツ）
23．クルブ・ブルッヘ（ベルギー）
24．PSV（オランダ）
25．ラツィオ（イタリア）
26．リール（フランス）
27．レアル・ソシエダ（スペイン）※久保建英
28．ポルト（ポルトガル）
29．スポルティングCP（ポルトガル）※守田英正
30．レンジャーズ（スコットランド）
31．トッテナム（イングランド）※高井幸大
32．ユヴェントス（イタリア）
33．レアル・ベティス（スペイン）
34．ビジャレアル（スペイン）
35．ナポリ（イタリア）
36．AZアルクマール（オランダ）※毎熊晟矢
37．アヤックス（オランダ）※板倉滉
38．アストン・ヴィラ（イングランド）
39．フェネルバフチェ（トルコ）
40．ボデ／グリムト（ノルウェー）
41．オリンピアコス（ギリシャ）
42．リヨン（フランス）
43．コペンハーゲン（デンマーク）※鈴木淳之介
44．マルセイユ（フランス）
45．モナコ（フランス）※南野拓実
46．レッドブル・ザルツブルク（オーストリア）※川村拓夢、北野颯太、チェイス・アンリ
47．ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
48．ヘント（ベルギー）※伊藤敦樹
49．セビージャ（スペイン）
50．シャフタール（ウクライナ）
意外なところでは、レンジャーズの名前が30位にあるものの、スコットランド王者セルティックは不在（56位）。レンジャーズが2021-22シーズンのEL準優勝などでライバルに差をつけているようだ。