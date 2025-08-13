「東商テクノ旗争奪 第4回日本少年野球北海道大会」で日立ボーイズが優勝

中学硬式野球のボーイズリーグ「東商テクノ旗争奪 第4回日本少年野球北海道大会」決勝戦が11日、札幌市のモエレ沼公園野球場で行われ、日立ボーイズ（茨城県支部）が仙台育英学園秀光ボーイズ（東北中央支部）に6-4で勝ち、初優勝を飾った。日立ボーイズの間宮幹太投手が最優秀選手賞に輝いた。

日立は初回、相手の暴投と富永健琉（たける）の左前適時打で2点を先制。2回に2本の適時打で3点を許し、逆転されたが、その裏に佐藤黎斗（らいど）の中前適時打で追いついた。

3回には敵失で勝ち越すと、小室日向（ひゅうが）の中前適時打でリードを広げた。5回に1点を返されたものの6回には間宮の二塁打を糸口に1点を追加。守っては間宮、澤畠悠、郡司賢人のリレーで初優勝を手繰り寄せた。

この大会は大阪発祥のボーイズリーグが北海道でも発展したことを記念し、2022年から開催されている。北海道支部所属の9チームから4チームが選抜され、関東甲信越、東北の予選を勝ち抜いた4チームと対戦する。

◎スコアと表彰選手

仙台育英学園秀光 030 010 0 4

日立 212 001 X 6

（仙）宮野、杉崎、中村-菊田

（日）間宮、澤畠、郡司-秋本

最優秀選手賞：間宮幹太（日立ボーイズ）

優秀選手賞：佐々木士紗（仙台育英学園秀光ボーイズ）

敢闘賞：澤畠悠（日立ボーイズ）（First-Pitch編集部）