1リッターで“30km”走れる！ ホンダ新「コンパクトカー」がスゴイ！ めちゃタフな“SUV仕様”も設定の「新フィット」高級感アップして新車177万円から！

1リッターで“30km”走れる！ ホンダ新「コンパクトカー」がスゴイ！

ホンダは2025年7月10日にコンパクトカー「フィット」の一部改良を発表しました。

この一部改良では、主にSUV風グレード「クロスター」が進化を遂げているといいます。

フィットは、ホンダが2001年から販売している5ドアハッチバックです。

コンパクトなサイズながらも、燃料タンク類の設置場所を工夫した「センタータンクレイアウト」によって広い室内空間を実現。

また快適な走行性能が高く評価されたことで、ホンダを代表するベーシックモデルへと成長しました。

現在は2020年にフルモデルチェンジして登場した4代目モデルが販売され、2022年にパワートレイン変更、2023年には特別仕様モデル「BLACK STYLE」を追加するなど改良を続けています。

そして2025年7月10日には、フィットさらなる改良が施され、主に人気グレードであるクロスターの外内装デザインが変更されました。

クロスターは、クールさとワイルドさを融合させたタフなエクステアリアデザインが特徴のSUV風グレードで、シティユースだけでなくアウトドアシーンにも合う一台。

そのため、「ノーマルとはひと味違った雰囲気のフィットを楽しみたい」というユーザーを中心に人気を集めています。

今回の一部改良では、外装色にクロスター専用として「ボタニカルグリーン・パール」を新たに設定。

アウトドアシーンはもちろん、街乗りでも映える落ち着いた雰囲気のカラーリングです。

その他にも、ドアミラーのカラーリングをブラックからシルバーへ変更したほか、アウタードアハンドルも従来ブラックで統一されていたものをボディ同色に変更。

一方、リアライセンスガーニッシュは、これまでボディ同色でしたが、シルバー塗装へと変更されています。

インテリアでは、ステアリングパネルにブラックのカラーリングを採用し、セレクトレバー周りの装飾にもブラックパーツが採用されました。

助手席まわりでは、ダッシュボードとアームレストのカラーがグレーからネイビーに変更。

シートのサイド部分には目を引くライムイエローステッチを追加するなど、細かい部分まで凝った彩りが採用されました。

今回フィットに実施された一部改良では、 パワートレインなどには変更はなく、これまで通り優秀な低燃費性能を発揮。

最も燃費の良い「ベーシック e：HEV」グレードでは、30.2km／L（WLTCモード）を実現しています。

車両価格は、177万6500円（ベーシック ガソリン／FF）から292万9300円（リュクス e：HEV／4WD）。

クロスターは、236万3900円（ガソリン／FF）から292万500円（e：HEV／4WD）の設定です。