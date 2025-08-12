お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、9日に放送されたMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。甲子園球場で野球観戦したエピソードを振り返った。

この日は「阪神タイガース応援SP」と題して、元阪神の関本賢太郎氏（46）と能見篤史氏（46）がゲスト出演。甲子園近辺で阪神ファンが集う聖地巡礼のロケを行った。

そこで浜田が甲子園の思い出を回想。「ものすごい嫌。阪神ファンが強烈すぎて」と語り始めた。

観戦したのは芸人になってからの話。バックネット裏で座っていると「後ろから、おっちゃんとおばちゃんが“浜ちゃん！阪神ファンやろ。焼きそば食べ”」とごちそうになった。

その後も「ビール飲み」「たこ焼き食い」と散々ごちそうになったが「俺、そのとき巨人ファンや」と申し訳ない思いで試合を見つめていた。

観戦した試合は阪神−巨人の伝統の一戦。そこで巨人の主砲・松井秀喜が本塁打を放ったが、「うお〜と言いたいねんけど、そのおばちゃんらがおるから、“うぃ〜”って。もらった手前、喜ばれへんかった」と声を出すこともできなかったという。

関本氏は「阪神ファンはいろんなものくれますよね」と語り、自身もラジオ解説中に「ビール」を席まで持ってこられて、仕事中だったために飲めなかったと回想。浜田も「いろんなものくれるな。だから、ある意味、優しいけどね」と苦笑いするしかなかった。