Ê¡¸¶¡ÖÅÁÀâ¤Î¥½¡¼¥×¾î¡×¤¬¸ì¤ë¡í¶Ë°Õ¤Èââ»ý¡í¡Ö°¤·¤´·½¬¤òÃÇ¤Á¡¢½÷¤Î»Ò¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡×
¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ê¡ÖÀèÀ¸¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾î
£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤¬ÏÃÂê¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç²Ï¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÙÊ¿¤ÎÀ¤¤ÎÍ·³Ô¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼è¤ê¾å¤²¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎµÈ¸¶¤È²Ö³¡Ê¸²½¤ò¾ÜºÙ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¶½Ì£¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎµÈ¸¶¤ÈÈæ¸ª¤¹¤ëÀ¾¤Î¿§³¹¤Ç¤¢¤ë¿À¸Í¡¦Ê¡¸¶¤Ë¡¢ÅÁÀâ¤Î¥½¡¼¥×¾î¤¬¤¤¤ë¡£89Ñ£Æ¥«¥Ã¥×¤ÎËÆý¡¢¥¥å¥Ã¤È¤¯¤Ó¤ì¤¿¹ø¡¢ÈþµÓ¤¬âÁ¤·¤¤¡¢¡Ö£Æ£Ï£Ò£Ô£Å¡Ê¥Õ¥©¥ë¥Æ¡Ë¡×½êÂ°¤ÎÀ¾¤Ò¤È¤ß¾î¡Ê50¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£18ºÐ¤ÇÉ÷Â¯¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤³¤ÎÆ»32Ç¯¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢20ÂåÁ°È¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¾î¤¿¤Á¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¸½ºß¤â¿Íµ¤¡õÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾¤µ¤ó¤ò¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤¿¤é¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¾î¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÃËÀµÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾î¤¿¤Á¤âË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£É÷Â¯¾î¤Ë¾¢¤Îµ»¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¡Ö¥½¡¼¥×¤ÎÀèÀ¸¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£ ¡È¶µ¤¨»Ò¡É¤Î¤Î¤Ù¿Í¿ô¤Ï¼Â¤Ë£±Ëü¿Í°Ê¾å¡£¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î»þÂå¤Ç¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢²Ö³¡¤ÎÃæ¤Î²Ö³¡¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢À¾¤µ¤ó¤¬ÅÁ¼ø¤¹¤ëµ»¤Ï¸Å¼°¤æ¤«¤·¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£Æñ°×ÅÙÊÌ¤Ë¥ê¥¹¥È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤ª»³¤ÎÂç¾¡×¡ÖÄá¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¡ÖÉ½Àø¤ê¡×¤Ê¤ÉÅµ²í¤Ê¶Á¤¤¬¤¢¤ë¡£À¤Â¯Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ê¤¯¡¢´º¤¨¤Æ¸ÅÅµ¤ò°ú¤·Ñ¤°¡£ÆüËÜÉ÷Â¯¤Î²¦Æ»¤ò¤¤¤¯¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¸³
À¾¤µ¤ó¤¬¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿ÃÏ¤ÏÃæÉôÃÏÊýºÇÂç¤Î¥½¡¼¥×³¹¡¢¶âÄÅ±à¡Ê´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡Ë¡£¥½¡¼¥×¤ËÆþÅ¹¤·¤Æ¤¹¤°¡¢¹Ö½¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÂÎ¸³¤¬¸å¤Î¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾î¤¬£µ¡Á£¶¿Í¡¢Éô²°¤Ë½¸¤á¤é¤ì¡¢ÀèÇÚ¾î¤¬ÀèÀ¸Ìò¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò»°¤Ä»Ø¤Ä¤¤¤Æ¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¤ÎÃÖ¤Êý¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀèÀ¸¤Ë»ØÀè¤òÆ§¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Ð¤¨¤¬°¤¤»Ò¤Ï¡¢¸å¤íÈ±¤òÄÏ¤Þ¤ì¤ÆÅòÁ¥¤ËÆ¬¤òÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
À®ÀÓ¤¬¤Õ¤ë¤ï¤Ê¤¤¾î¤Ï¡¢Å¹Ä¹¤äÃËÀÅ¹°÷¤òÁê¼ê¤Ë¸Ä¼¼¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£Æ±Î½Áê¼ê¤ËÀµ»¤ò»Ü¤¹¤Î¤Ï¾î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¶þ¿«¤À¡£¼ÂºÝ¤Îµ»½Ñ¸þ¾å¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢À©ºÛ¤Î°ÕÌ£¤¢¤¤¤¬¶¯¤¤¡£ÃËÀÅ¹°÷¤Î°ìÂ¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¼ñÌ£¹Ö½¬¡×¤È´÷¤ß·ù¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Ç¤â°ìÉô¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÎÂå¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×
À¾¤µ¤ó¤ÏÍ¥½¨¤Ê¾î¤À¤Ã¤¿¡£¹Ö½¬¤Î³Ð¤¨¤â¶Ë¤á¤ÆÁá¤¯¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆþÅ¹£²ÆüÌÜ¤Ë¤·¤ÆÅ¹¤«¤éÂ¾¤Î¾î¤Î¹Ö½¬¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Ï¿¼Ìë£°»þ¤Þ¤ÇÀÜµÒ¤¬¤¢¤ê¡¢±Ä¶È½ªÎ»¸å¤ËÆ±Î½¾î¤Ø¤Î¹Ö½¬¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤â¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¡£À¾¤µ¤ó¤ÏÀº¿À¡¦ÆùÂÎ¤È¤âÈèÊÀ¤·¡¢20ÂåÁ°È¾¤Ç¶âÄÅ±à¤ò½Ð¤ÆÊ¡¸¶¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Å¹³°¤Î¾î¤¿¤Á¤Î¹Ö½¬¤â»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï30Âå¸åÈ¾¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ø¹Ö½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£»ä¤¬¹Ö½¬¤Ç¼õ¤±¤¿¶þ¿«¤ä¤¤¤¸¤á¤ò¡Ø»ä¤ÎÂå¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Á¤Ã¤È¤·¤¿µ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¼ñÌ£¹Ö½¬¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¾î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤«¤ó¤Ç·ù¤¬¤é¤»¤ò¤·¤Ê¤¤¾î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¹Ö½¬¤Ï£²¿Í¤È¤â¿åÃå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ºÀ¸ÅÌ¤Î¥×¥ì¥¤¤òÀ¾¤µ¤ó¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ÆâÍÆ¤Ï´°Á´¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤ÇÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î»Ò¤¬¡ÈÁÇ¿Í¤Ã¤Ý¤µ¡É¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¹âµéÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¤¿¤á¤Î´ðËÜ¤È±þÍÑ¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Î¤«¡£¿ÈÄ¹¤ÈÂÎ½Å¡¢»Ø¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¹Ö½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÄÞ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤âÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
