夏の全国高校野球、熊本代表の東海大星翔は11日、初戦を迎えました。相手は南北海道代表の伝統校、北海。4度目の挑戦で夏の甲子園初勝利を目指した東海大星翔。打線が爆発しました！



東海大星翔は1回にいきなりチャンスを作ります。1アウト1塁3塁とし、バッターは4番大賀。レフトへのタイムリーヒットで先制に成功します。



さらに1点を追加し迎えた5回。1アウト3塁とし3番平仲。レフトへの浅いフライでしたが3塁ランナーの福島が俊足を生かし、犠牲フライ。点差を3点に広げます。



