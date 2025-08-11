¿Æ»Ò4¿Í¤¬ÅÚº½Êø¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ìÉã¿Æ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡ÄÀî¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¿Í¤âÁê¼¡¤°¡¡·§ËÜ7»ÔÄ®¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó
·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤¬Áê¼¡¤®¡¢Àî¤ÎÈÅÍô¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¡¦¹Ãº´Ä®ËÆâ¤Ç11Æü¸áÁ°4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¼Ö¤ÇÈòÆñ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿Æ»Ò4¿Í¤¬ÅÚº½Êø¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈþÎ¤Ä®ËÉÙ¤Ç¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢½»Âð¤ËÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢µß½õ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ¸©¤òÎ®¤ì¤ë1µé²ÏÀî¤ÎÎÐÀî¤¬¡¢¡ÖÈÅÍôÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¿»¿å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï·úÊª¤Î2³¬¤ä²°¾å¤Ë¤¢¤¬¤ëÈòÆñ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶ÌÌ¾»ÔÃæ¤Î¶Àî¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÜº÷³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤â¹ÔÊý¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿·§ËÜ»ÔÆâ¤Ç¤Ï¸áÁ°6»þ»þÅÀ¤Ç¡¢¾²¾å¿»¿å30·ï¡¢¾²²¼¿»¿å18·ï¤ÎÈï³²¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¤âÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È10Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡ÄÅ»Ô·ÍÄ®¤Ç¡ÖÀî¤¬ÈÅÍô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÎð¤ÎÃË½÷¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷2¿Í¤Ï¸½ºß¤â¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£