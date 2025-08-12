ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 新聞配達中だったとみられる男性の捜索続く、バイクなど発見 熊本 警察 家族 バイク 土砂崩れ RKK熊本放送 新聞配達中だったとみられる男性の捜索続く、バイクなど発見 熊本 2025年8月12日 20時38分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 熊本市南区城南町で11日から行方不明の男性の捜索活動が続いている バイクは橋の上に残されたままで、新聞配達中だったとみられるという 川沿いからは男性が着ていたとみられるシャツが見つかった 記事を読む おすすめ記事 「こんなにバカだったの？」マックに非難殺到！食糧廃棄に転売、“穴だらけ”の対策 2025年8月12日 15時0分 「加害少女」は社会復帰、父親は自殺…「佐世保高1女子生徒殺害事件」 同級生を殺害・解体した15歳の“本当の顔” 2025年7月26日 8時12分 広陵高校｢校長の逆ギレ会見｣が招く最大の危機 2025年8月12日 17時30分 「きつい言葉だけど伝わる」やす子 大雨への注意喚起で賞賛された“強烈7文字” 2025年8月12日 18時32分 致死率27％…マダニ感染症“SFTS”感染者が最多ペースの124人で北海道でも 夏休みの外遊びにご注意 2025年8月12日 17時54分