¡ÔÇ®°¦¥¹¥¯¡¼¥×¤¬½Ð¤ë¤«¤â¡©¡Õ°ë»³¤µ¤ä¤«¡¡¡È¥Î¡¼¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤¬Êø¤ì¤ë¡Ä½µ´©»ï¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À­

¡Ö¡È¤à¤®¤å¤Ã¡É¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ë»³¤µ¤ä¤«¡Ê41¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢10·î22Æü¤Ë°ë»³¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö°ë»³¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
ËÁÆ¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¿·ºîÈ¯Çä¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤Î°ìÊ¸¤Ç¡¢
¡Ö¡È¤à¤®¤å¤Ã¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢°ë»³¤µ¤ó¤Î¡È¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¡É¤ÏÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¿ÈÂÎ¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤è¤ê¡¢¡È¤¯¤Ó¤ì¤Î¤Ê¤¤¡É¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤¬Çä¤ì¶Ú¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¶î¼ÔÅª¤ÊÂ¸ºß¤¬°ë»³¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
°ë»³¤¬39ºÐ¤Î»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¡Ö2023Ç¯10·î¡¢°ë»³¤µ¤ó¤Î30Âå¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¼Ì¿¿½¸¡Øand more¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢´©¹Ô¤«¤é1Ç¯¸å¤Ë4ÅÙÌÜ¤Î½ÅÈÇ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ç¤·¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¥Ó¥¥Ë»Ñ¤äÍÅ±ð¤µ¤ÎÉº¤¦¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ë»³¤Î¡È¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¡É¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡×
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢
¡Ô¿À¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¡ª¡Õ
¡Ô¤¯¤Ó¤ì¤¬¤Ê¤¯¤ÆÁ´ÂÎÅª¤Ë¤×¤è¤Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¤¬ºÇ¹â¡Õ
¡Ô¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Õ
¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É°ë»³¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ®°¦¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¤È¤¢¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç°ë»³¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¸òºÝÊóÆ»¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¿§Îøº»ÂÁ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
·ÝÇ½µ¼Ô¤â¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë°ë»³¤µ¤ó¤Ï¡È½Ü¤Î¿Í¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡ÈÇä¤ìÀÚ¤Ã¤¿¡É¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½µ´©»ï¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬ÇúÇä¤ì¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢½µ´©»ï¤¬Æ°¤½Ð¤¹²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¿·ºîÈ¯Çä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ç®°¦¥¹¥¯¡¼¥×¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤«¤â¡©