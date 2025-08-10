¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï3»î¹çÃæ2»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¥ê¡¼¥ºMFÅÄÃæÊË¡£¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥Ä´°Ý»ý
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òÀ©¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÉñÂæ¤ËÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£9Æü¤Ë¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥ÁºÇ½ªÀï¤È¤·¤Æ¥»¥ê¥¨A¤Î¥ß¥é¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-1¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡Î4-3-3¡Ï¡£ÃæÈ×3Ëç¤Ï¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¡¢¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥É¥¥¡¢ÅÄÃæÊË¤ÎÊÂ¤Ó¤Ë¡£
31Ê¬¤Ë¥µ¥ó¥Ç¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¤â¡¢67Ê¬¤Ë¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥ß¥é¥óÀï¤Ç¤Ï67Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¥¤¡£¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï1ËÜ¤Î¥¡¼¥Ñ¥¹¤òµÏ¿¤·¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï3ÅÙ¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ë1²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡ØSofascore¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¡ØLeedsLive¡Ù¤Î»î¹ç¸åºÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤¬ºÇ¹âÅÀ¤Î¡Ö9¡×¤ò³ÍÆÀ¡£¥¢¥ó¥Ñ¥É¥¥¤ÈÅÄÃæ¤Ï¡Ö7¡×¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÍ×¤À¡×
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅÄÃæ¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥É¥í¡¼¤È¹¶·âÌÌ¤Ç¤ÎÇ÷ÎÏÉÔÂ¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤â¼ºÅÀ¤Ï¡Ö1¡×¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢22-23¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£