ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î40¹æ¤ò¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¾Î»¿¡¡2Ç¯Ï¢Â³¡ÈÂçÂæ¡É¤Ï¡Ö»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
5²ó¤Ë¥Ð¥·¥Ã¥È¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë°ìÈ¯
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 9¡¼1 B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë9-1¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï5²ó¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë40¹æ¤òÊü¤Á¡¢ËÜÎÝÂÇ´Þ¤à2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£Ç¯´Ö¤Ç¤Ï55È¯¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÂæ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë2Ç¯Ï¢Â³50¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Î»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¢¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£5²ó¤Ë·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È3-1¤«¤é¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ð¥·¥Ã¥ÈÅê¼ê¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ107.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó173.4¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥417¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó127.1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ27ÅÙ¤Î¹ë²÷¤ÊËÜÎÝÂÇ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2023Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç40ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Öµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòµ¨¤Î54ËÜÎÝÂÇ¤ò¾å²ó¤ë55È¯¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï¥¥ê¤Î¤¤¤¤¿ô»ú¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢50ËÜ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ÏÈà¤Î»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¢¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë