¸åÈ¾AT¤Ë°Ì´¡Ä¥Õ¥¡¥¦¥ë¤«¤É¤¦¤«¡ÖËÍ¤ËÊ¹¤¯¼ÁÌä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡´äÀ¯´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿¡È²ù¤·¤µ¡É
¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Ï¡Ö¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤±¤ë¤Ê¡ÙÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤Ê¤È¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï8·î9Æü¡¢J2¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤ÇV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à7Ê¬¤ËÄËº¨¤ÎµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¡£ÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´äÀ¯Âç¼ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸¶Çú¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ê¿ÏÂµÇ°¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÀï¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤Ã¤Æµ¤Ç÷¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ä¹ºê¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤¬¡¢Á°È¾18Ê¬¤ËMF¹âÎæÊþ¼ù¤Îº¸Â¥ß¥É¥ë¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏDFÀ¾Ìî¾©ÂÀ¤¬Áê¼ê¥¨¡¼¥¹¤ÎMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤º¡¢1-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾13Ê¬¤Ë¹âÎæ¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ËÉÀï°ìÊý¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±23Ê¬¤Ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¤È¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï°Ì´¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£MFÀÄÌÚÎ¼ÂÀ¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢DFµÜÂç¼ù¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÇÅ¾ÅÝ¡£GK¤È°ìÂÐ°ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÕÅ¾ÃÆ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬º¸¼ê¤ÇµÜ¤òÅÝ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢È½Äê¤Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£´äÀ¯´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏËÍ¤ËÊ¹¤¯¼ÁÌä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¾å¡¢¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤òÁÀ¤Ã¤¿·ë²Ì¤ÎÇÔÀï¤Ë¡¢²ù¤·¤µ¤ò±£¤·¤¤ì¤º¡£¡Ö¾¡¤ÁÅÀ1¤Ç¤Ï¤Ê¤¯3¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¸å¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¾ø¤·½ë¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤Ç÷¤ò¸«¤»¤¿Áª¼ê¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤ËÍí¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿µÜ¤ÈÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¹âÎæ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ë»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿À¾Ìî¤Ï¡¢¡ÖÁ°È¾¤«¤éÈà¡Ê¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÔËþ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢·è¤á¤¿Â¦¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¡Ö¤½¤ÎÁ°¤ËÁê¼ê¤È¶¥¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿³È½¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÉúÀþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¡¢¡ÊMF³ÞÌø¡ËÍã¤¬½³¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤±¤ë¤Ê¡Ù¤È¡£ÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤À¤Ã¤¿Ä¹ºê¤È¤Ï8º¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ð2º¹¤Þ¤ÇµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö6¥Ý¥¤¥ó¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾º³ÊÁè¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¹õÀ±¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢Ë¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤«¤éÏ¢¾¡¤ò½Å¤Í¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë