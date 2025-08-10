フェイエノールトvsNAC スタメン発表
[8.9 オランダ・エールディビジ第1節](スタディオン・フェイエノールト)
※25:45開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 21 アネル アフメドジッチ
DF 26 G. Read
DF 30 ジョルダン ラトンバ
MF 14 セム・スタイン
MF 28 O. Targhalline
MF 40 L. Valente
FW 9 上田綺世
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 27 G. Diarra
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 39 L. Bossin
DF 2 バルト ニューコープ
DF 15 J. Bos
MF 6 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 10 C. Stengs
MF 47 T. Kraaijeveld
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 16 L. Sauer
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 32 A. Sliti
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[NACブレダ]
先発
GK 99 D. Bielica
DF 4 B. Kemper
DF 5 テレンス・コンゴロ
DF 15 エネス・マフトヴィック
DF 25 C. Valerius
MF 2 B. Lucassen
MF 14 カマル ソワー
MF 16 M. Balard
FW 10 M. Nassoh
FW 17 シドニー・ファン・ホーイドンク
FW 32 J. Talvitie
控え
GK 1 R. Kortsmit
GK 31 コスタス・ランプロー
DF 22 R. Hillen
DF 27 J. Erat
DF 28 L. Mol
DF 29 C. Chiza
MF 6 C. Staring
MF 8 クリント・リーマンス
MF 11 R. Paula
FW 23 D. Versluis
FW 26 P. Reulen
FW 55 B. Ghalidi
監督
Carl Hoefkens
※25:45開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 21 アネル アフメドジッチ
DF 26 G. Read
DF 30 ジョルダン ラトンバ
MF 14 セム・スタイン
MF 28 O. Targhalline
MF 40 L. Valente
FW 9 上田綺世
FW 23 A. Hadj Moussa
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 39 L. Bossin
DF 2 バルト ニューコープ
DF 15 J. Bos
MF 6 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 10 C. Stengs
MF 47 T. Kraaijeveld
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 16 L. Sauer
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 32 A. Sliti
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[NACブレダ]
先発
GK 99 D. Bielica
DF 4 B. Kemper
DF 5 テレンス・コンゴロ
DF 15 エネス・マフトヴィック
DF 25 C. Valerius
MF 2 B. Lucassen
MF 14 カマル ソワー
MF 16 M. Balard
FW 10 M. Nassoh
FW 17 シドニー・ファン・ホーイドンク
FW 32 J. Talvitie
控え
GK 1 R. Kortsmit
GK 31 コスタス・ランプロー
DF 22 R. Hillen
DF 27 J. Erat
DF 28 L. Mol
DF 29 C. Chiza
MF 6 C. Staring
MF 8 クリント・リーマンス
MF 11 R. Paula
FW 23 D. Versluis
FW 26 P. Reulen
FW 55 B. Ghalidi
監督
Carl Hoefkens
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります