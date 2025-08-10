[8.9 オランダ・エールディビジ第1節](スタディオン・フェイエノールト)

※25:45開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 21 アネル アフメドジッチ

DF 26 G. Read

DF 30 ジョルダン ラトンバ

MF 14 セム・スタイン

MF 28 O. Targhalline

MF 40 L. Valente

FW 9 上田綺世

FW 23 A. Hadj Moussa

FW 27 G. Diarra

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 39 L. Bossin

DF 2 バルト ニューコープ

DF 15 J. Bos

MF 6 ファン・インボム

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 10 C. Stengs

MF 47 T. Kraaijeveld

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 16 L. Sauer

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 32 A. Sliti

監督

ロビン・ファン・ペルシー

[NACブレダ]

先発

GK 99 D. Bielica

DF 4 B. Kemper

DF 5 テレンス・コンゴロ

DF 15 エネス・マフトヴィック

DF 25 C. Valerius

MF 2 B. Lucassen

MF 14 カマル ソワー

MF 16 M. Balard

FW 10 M. Nassoh

FW 17 シドニー・ファン・ホーイドンク

FW 32 J. Talvitie

控え

GK 1 R. Kortsmit

GK 31 コスタス・ランプロー

DF 22 R. Hillen

DF 27 J. Erat

DF 28 L. Mol

DF 29 C. Chiza

MF 6 C. Staring

MF 8 クリント・リーマンス

MF 11 R. Paula

FW 23 D. Versluis

FW 26 P. Reulen

FW 55 B. Ghalidi

監督

Carl Hoefkens

