【ZARAの白】が可愛さダントツ！ 速攻ゲットしたい♡「夏トップス」

洗練されたデザインが多く揃う【ZARA（ザラ）】。なかでも今注目したいのが、爽やかな白の「夏トップス」です。大人に似合う可愛さを詰め込んだものばかりで、思わず即買いしたくなるような魅力がたっぷり。軽やかな印象でコーデ全体を明るく見せてくれる白トップスですが、在庫が少なくなっているものもあるので、気になる人は早めにチェックしてみて。

黒リボンが上品に映えるセーラートップス

【ZARA】「リボンタイ付きポプリン製トップス」\5,290（税込）

セーラーカラーにリボンタイを添えた、程よく甘いデザインが魅力のノースリーブトップス。裾のペプラムデザインがさりげなく華やかさをプラスしてくれます。襟の黒いパイピングがアクセントになり、甘めのトップスが引き締まった印象に。大人世代も着やすいモノトーン配色で、ベーシックカラーだけどいつもと違った印象のコーデを楽しめそうです。

甘辛ミックスシャツはボリューム袖がポイント

【ZARA】「ZW COLLECTION ポプリンシャツ」\3,990（税込・セール価格）

カチッとした襟と、ふんわりボリュームのあるパフスリーブの組み合わせが大人可愛いシャツ。ショート丈でバランスが取りやすく、インしなくてもサマになりそうなのが嬉しいポイントです。フェミニンなボトムスと合わせても、きちんと感のある襟とハリ感のある素材が甘さを程よく引き締めてくれそう。背中にはさりげないギャザー入りで、後ろ姿までぬかりなくおしゃれです。

刺繍スリーブが主役のきれいめトップス

【ZARA】「スリーブエンブロイダリー タンクトップ」\3,990（税込）

コンパクトなシルエットのボディに、透け感のある刺繍スリーブがきれいに映えるトップス。袖の立体感が目を引き、シンプルなコーデもぐっと華やかな印象に。ひらっと広がる形で、気になる二の腕も自然にカバーしてくれそうです。ベースは無地なので、幅広いボトムスとも好相性の予感。程よい甘さとカジュアルさのバランスで、デイリーコーデに活躍してくれそう。

美しいシルエットでメリハリのあるスタイルに

【ZARA】「ペプラム ストレッチ トップス」\4,390（税込）

ウエストからふんわり広がるフレアシルエットが女性らしく、着るだけでメリハリのあるスタイルが叶いそう。胸元のデザインや立体感のあるきれいめなシルエットで、普段のコーデにはもちろん、お出かけや華やかなシーンにもぴったり。一枚で着て立体感を楽しんだり、ジャケットを羽織ってきちんと感を出したりと、着回しの幅も広がりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N