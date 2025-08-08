Photo: 中川真知子

Lifehacker 2025年7月25日掲載の記事より転載

最近、カメラで写真を撮るのが楽しいです。

決して上手くありませんが、難しいからこそ学ぶことがあって面白い。でも、ちょっと問題が……。

撮った写真をiPad miniに転送していたのですが、Wi-Fi経由だと転送に時間がかかるし、エラーが起こって転送できないことも多々ありました。

カードリーダー付きのハブを持っているのですが、Macbook Airとモニターを接続しているとメモリーカードを読み込まないことが頻繁にあり。モニターを外したり、ハブを差し込み直したりと、ちょっと面倒だったんですよね。

そこで、追加でカードリーダーを買ってみました。

【USB-C 2-in-1 カードリーダーはこんな人におすすめ】 いつも使っているPCにSDカード いつも使っているPCにSDカード スロット がない小さなSDカードリーダーを探している

Ankerの小さいながらも頼もしいカードリーダー

手に入れたのは、Ankerの「USB-C 2-in-1 カードリーダー」。USB Type-Cなので、Macbook AirやiPad mini6に直接させます。

SDスロットとmicroSDスロットが各1ポート搭載されているミニマルスタイルで、消しゴム並みに小さいんですよ。

は、速い…

「USB-C 2-in-1 カードリーダー」の公式説明によると、写真や動画、映画などを5Gbps以上の速度で瞬時に転送可能とのこと。

これではピンとこなかったのですが、57枚のRAWデータがあっという間に転送されたので驚きました。

具体的な転送速度を測りたかったのですが、タイマーを起動するまでもなくiPad mini6の画面に表示されていて……。とにかく速いということはわかりました。頼りになります。

ちなみに、耐久性が高く、1万回以上におよぶ接続にも耐えられるんですって。その耐久性を実感できるほど長く使っていませんが、おそらくしっかりしているのでしょう。

小さいし、データ転送が楽になったし、お手頃価格だし、買ってよかったアイテムですよ。写真撮影、捗っちゃうな。

Anker USB -C 2-in-1 カードリーダー 1,190円 Amazon で見る PR 1,590円 楽天で見る PR PR

240W対応でL字、しかも1090円。現存する充電ケーブルの中でこれが最強では？【これ買ってよかった】 | ライフハッカー・ジャパン

電源コードがぐちゃぐちゃ問題、テーブルに挟むだけの神タップで解決したよ #これ買ってよかった | ライフハッカー・ジャパン

Photo: 中川真知子

Source: Anker