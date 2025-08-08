TVアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』の10エピソードが、TVerにて無料配信される。

9月12日から、劇場版『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』の全国公開を予定している本作。映画公開に向け、あらためて作品の魅力を振り返ることができる10エピソードがピックアップされた。

配信されるエピソードは、第1話 「キラッキランラン♪キュアアイドルデビュー！」、第3話 「勇気を出して♪キュアウインクデビュー！」、第6話 「心キュンキュンしてます！？」、第7話 「心おどる♪キュアキュンキュンデビュー！」、第11話 「Trio Dreams」、第16話 「満開！特訓！はなみちタウンフェス！」、第17話 「プリルンの決意！キラキランドへレッツゴー！」、第19話 「ふたりの誓い♪キュアズキューン＆キュアキッスデビュー！」、第20話 「プリ～！思い出さがしのピクニック！」、第21話 「とびっきり！キセキのユニゾン！」。

8月8日12時から毎日1話ずつ順次配信される。

