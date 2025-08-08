「彼の高い基準からすれば…」大谷翔平は“不振”　MLBパワーランキング3位に陥落　本塁打争いのライバルが急浮上

大谷がパワーランキングで3位に陥落した(C)Getty Images

『MLB公式サイト』が現地時間8月7日、打者を評価する最新の「パワーランキング」を発表した。ドジャースの大谷翔平は2位だった7月24日から順位を1つ下げて3位という結果だった。

【動画】これぞリアル二刀流！大谷翔平の「信じられない」豪快39号2ラン

大谷は6日の終了時点で113試合で打率.276、リーグ2位の39本塁打、75打点、16盗塁をマーク。そんな中、同サイトは「オオタニは7月1日以降、OPSが.865と低迷しており、彼の高い基準からすれば不振と言えるだろう」と伝えた。

それでも「長打率（.601）、OPS（.981）、総塁打（264）はナ・リーグトップだ」とし、リーグトップの106得点を挙げ、2000年に152得点を挙げたジェフ・バグウェル（アストロズ）以来1950年以降ではMLB史上2人目となる150得点超えに挑む勢いを見せているという。

今回のランキングで1位に立ったのは、前回4位だったカイル・シュワバー（フィリーズ）で、リーグ本塁打争いで大谷よりも1本多い40本塁打を放っている。