【中部】愛犬とドライブにおすすめの道の駅・SA特集！屋内外のドッグランや一緒に食事を楽しめるスポットも

こんにちは！おでかけわんこ部です！

愛犬とおでかけ時の休憩スポットとしても人気の道の駅やSA。最近はドッグランやテラス席で愛犬と一緒に過ごせる道の駅やSAも増えてきましたよね♪

そこで今回は中部にあるドッグフレンドリーな道の駅＆SAをご紹介！

実際におでかけしたわんこからのレポートもご紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね♪

https://odekake-wanko-bu.com/category/special/chubu-special/

https://odekake-wanko-bu.com/category/special/chubu-special/

【道の駅】愛犬の駅 伊豆高原（静岡）

すべてがドッグフレンドリー！遊び・食事・買い物が楽しめる道の駅♪

・店内OK

・屋内外ドッグラン

・夏季限定プール

・犬用メニュー

・犬用おやつ

・犬用トイレ

出典：公式サイト出典：公式サイト出典：公式サイト出典：公式サイト出典：公式サイト

おすすめポイント

■愛犬と遊び・食事・買い物を堪能！ドッグフレンドリーすぎる道の駅

■敷地内はほぼ愛犬同伴OK！屋内外ドッグランからペットOKカフェまでを完備

■旅の思い出作りにもぴったり！愛犬と参加できる陶芸体験教室も♪

「愛犬の駅 伊豆高原」は、屋外から屋内に至るまで、敷地内のほとんどが愛犬同伴OKというドッグフレンドリーな道の駅です。

施設内には屋内外のドッグランや夏季限定のプールも完備！また、店内ではワンちゃん用メニューを用意したカフェや、愛犬グッズを揃えたショップなども揃っているため、愛犬と遊び・食事・買い物までを楽しめます♪

さらに愛犬と一緒に作品が作れる陶芸体験も！旅の途中の思い出作りに参加するのもおすすめですよ◎

飼い主さんのご感想（口コミ）

実際におでかけしてきたワンちゃんたちの写真と感想をご紹介！

可愛いお写真がたくさん撮れたよ～♪

コアちゃん@coatubuu

https://odekake-wanko-bu.com/spot/aikennoeki/

一緒に陶芸体験もできたよ！

チャコくん

https://odekake-wanko-bu.com/model_izu_chako_chan1025/

自然もいっぱいでとっても気持ち良かった～♪

ももちゃん@momo_fu_1224

夏季限定のプールで初めて泳いだんだ！

豆太郎くん＆モロくん@megumiyasuzumi

施設情報

＜DATA＞愛犬の駅 伊豆高原

【住所】静岡県伊東市八幡野1135-1

【駐車場】あり

【定休日】年中無休

【営業時間】

カフェ：10:00～16:30（フードのラストオーダーは16:00）

ショップ･ドッグラン：10:00～18:00（ドッグランの最終受付は17:30）

【ドッグラン】あり

【料金】

ドッグラン：飼い主 350円 / わんこ 900円（2頭目以降は200円引き）

陶芸体験：1人 3,500円（材料費・焼成費込み / 別途送料必要）

【その他】・屋内ドッグランは中型犬（体重20kg未満）までが利用可能

【公式HP】 https://www.welovedogs.jp/station/

施設のSNS

最新情報は施設のSNSをチェックしてくださいね

【道の駅】道の駅 富士吉田（山梨）

富士山を一望できる道の駅！愛犬のリフレッシュにもぴったりのドッグランも♪

・テラス席OK

・ドッグラン

・サイズ別ラン

出典：公式Instagram@michinoeki_fujiyoshida

おすすめポイント

■雄大な富士山を臨むロケーション！関東でも人気の道の駅

■富士山を背景にランランできる開放的なドッグランを完備

■愛犬同伴OKのテラス席も！ご当地グルメを味わおう♪

関東の道の駅ランキングで常に上位に入る「道の駅 富士吉田」は、すぐ目の前に富士山を臨むロケーションが魅力の道の駅です。

敷地内のドッグランは2023年3月にリニューアル！小型犬用と大型犬用に分かれたドッグランからは、圧巻の富士山を目にすることもできますよ◎

さらにテラス席も愛犬同伴OK！麺職人が毎日打つ「吉田のうどん」をはじめ、様々なご当地グルメを味わえます。

飼い主さんのご感想（口コミ）

実際におでかけしてきたワンちゃんたちの写真と感想をご紹介！

ドッグランでたくさん遊んだよ～！

りんたろうくん@rintarogram

https://odekake-wanko-bu.com/model-yamanakako-_rintarogram_/

施設情報

＜DATA＞道の駅 富士吉田

【住所】山梨県富士吉田市新屋3-7-3

【駐車場】あり

【定休日】年中無休

【営業時間】9：00～17：00 ※各店舗の営業時間については公式SNS等をご確認ください

【ドッグラン】あり

【その他】・施設内は愛犬同伴不可

施設のSNS

最新情報は施設のSNSをチェックしてくださいね

【道の駅】道の駅 富士吉田（山梨）

富士山を一望できる道の駅！愛犬のリフレッシュにもぴったりのドッグランも♪

・テラス席OK

・ドッグラン

・サイズ別ラン

出典：公式Instagram@michinoeki_fujiyoshida

おすすめポイント

■雄大な富士山を臨むロケーション！関東でも人気の道の駅

■富士山を背景にランランできる開放的なドッグランを完備

■愛犬同伴OKのテラス席も！ご当地グルメを味わおう♪

関東の道の駅ランキングで常に上位に入る「道の駅 富士吉田」は、すぐ目の前に富士山を臨むロケーションが魅力の道の駅です。

敷地内のドッグランは2023年3月にリニューアル！小型犬用と大型犬用に分かれたドッグランからは、圧巻の富士山を目にすることもできますよ◎

さらにテラス席も愛犬同伴OK！麺職人が毎日打つ「吉田のうどん」をはじめ、様々なご当地グルメを味わえます。

飼い主さんのご感想（口コミ）

実際におでかけしてきたワンちゃんたちの写真と感想をご紹介！

ドッグランでたくさん遊んだよ～！

りんたろうくん@rintarogram

https://odekake-wanko-bu.com/model-yamanakako-_rintarogram_/

施設情報

＜DATA＞道の駅 富士吉田

【住所】山梨県富士吉田市新屋3-7-3

【駐車場】あり

【定休日】年中無休

【営業時間】9：00～17：00 ※各店舗の営業時間については公式SNS等をご確認ください

【ドッグラン】あり

【その他】・施設内は愛犬同伴不可

施設のSNS

最新情報は施設のSNSをチェックしてくださいね

【道の駅】道の駅 のと千里浜（石川）

グルメも遊びも満喫！小・中型犬専用ドッグランも完備した道の駅

・ドッグラン

出典：公式サイト出典：公式サイト出典：公式サイト

おすすめポイント

■「千里浜なぎさドライブウェイ」のすぐ近く！潮風を感じられる道の駅

■焼き立てパンから甘いスイーツまで。豊富なテイクアウトメニューを用意

■登録不要＆無料利用OK！小・中型犬専用のドッグランも完備

日本国内で唯一、砂浜を走行できることで知られる「千里浜なぎさドライブウェイ」。そのすぐそばに位置するのが「道の駅 のと千里浜」です。

美しい白を基調とした館内には、ベーカリーやジェラートを販売するショップも併設しているので、海を眺めながらテイクアウトメニューを味わうことも♪

また2025年6月には、小・中型犬専用のドッグランもオープン！登録不要＆無料で利用が可能なので、ドライブ途中のリフレッシュにもぴったりですよ◎

飼い主さんのご感想（口コミ）

（募集中）

施設情報

＜DATA＞道の駅 のと千里浜 https://www.threads.com/@michinoeki_notochirihama?xmt=AQF0UD6aTjFuUJ6op0Wm_6IIJG18PIlR6_oDiNySoF3WFMw

施設のSNS

最新情報は施設のSNSをチェックしてくださいね

【SA】NEOPASA駿河湾沼津 上り（静岡）

可愛い外観が魅力のSA！愛犬入店OKのショップも♪

・テラス席OK

・ドッグラン

・犬用おやつ

出典：公式サイト

おすすめポイント

■写真映え間違いなし！テーマパークのような外観が魅力のSA

■愛犬も入店OK！ペット用品を取り揃えた「PET PARADISE」も併設

■水飲み場やシャワーも設置したドッグランも完備！

まるでテーマパークのような可愛い外観が印象的な「NEOPASA駿河湾沼津（上り）」は、フォトスポットも盛りだくさんのSAです。

館内にはペットグッズを取り扱う人気ショップ「PET PARADISE」も併設！こちらの店舗は愛犬も入店OKなので、愛犬と一緒にお買い物を楽しむこともできます。

また水飲み場やシャワー、排泄物用ごみ箱を設置したドッグランも完備しているので、買い物や休憩のあとは愛犬を思いっきり遊ばせることも◎

飼い主さんのご感想（口コミ）

（募集中）

施設情報

＜DATA＞NEOPASA駿河湾沼津（上り）

【住所】静岡県沼津市根古屋998-27

【高速道路名】新東名高速道路

【ドッグラン】あり

【その他】・施設内は「PET PARADISE」を除き愛犬同伴不可

【公式HP】 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa?sapainfoid=187

【SA】浜松SA 上り（静岡）

2種類のドッグランを完備！愛犬も入店OKの貴重なカフェも♪

・わんこOKカフェ

・テラス席OK

・ドッグラン

・サイズ別ラン

出典：公式サイト出典：公式サイト

おすすめポイント

■屋根付きテラス席も完備！浜松グルメも味わえるSA

■上島珈琲店初の試み！店内愛犬同伴OKのカフェも併設

■2つのドッグランには水飲み場やシャワーなども完備！

天候に左右されない屋根付きテラス席も完備した「浜松SA（上り）」。浜松ぎょうざをはじめ、ご当地ならではのメニューも揃っているので、愛犬と一緒に食事が楽しめます。

また小型犬用と全犬種用に分かれたドッグランには水飲み場、ゴミ箱、シャワーも完備！安心して愛犬をリフレッシュさせてあげることができます。

さらに施設内にある上島珈琲店は、店内の一部客席が愛犬同伴OK！快適な空間の中で、愛犬とのカフェタイムを楽しめますよ◎

飼い主さんのご感想（口コミ）

（募集中）

施設情報

＜DATA＞浜松SA（上り）

【住所】静岡県浜松市浜北区大平36

【高速道路名】新東名高速道路

【ドッグラン】あり

【その他】・施設内は「上島珈琲店」の一部席を除き愛犬同伴不可

【公式HP】 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa?sapainfoid=199

【SA】EXPASA浜名湖SA（静岡）

浜名湖湖畔に面するSA！すぐ隣にはお散歩にぴったりの公園も♪

・芝生公園

・散歩エリア

出典：公式サイト出典：公式サイト

おすすめポイント

■浜名湖を一望できるSA！鐘を鳴らせる”恋人の聖地”はフォトスポットにも♪

■緑に囲まれた芝生公園も隣接！愛犬と浜名湖を臨むお散歩を満喫

■テラス席は愛犬同伴OK！種類豊富なテイクアウトメニューも用意

浜名湖の湖畔に面する「EXPASA浜名湖SA」は、緑や湖の自然に囲まれたロケーションが魅力のSAです。

隣接する芝生公園は、愛犬とのお散歩にもぴったり！園内の至る所にベンチが設置されているので、のんびり浜名湖を眺めながら過ごすことも可能です。

またSAのテラス席は愛犬も同伴OK！屋外にはテイクアウト可能なメニューもたくさん揃っているので、愛犬と食事も一緒に楽しめます。

飼い主さんのご感想（口コミ）

（募集中）

施設情報

＜DATA＞EXPASA浜名湖SA

【住所】静岡県浜松市北区

【高速道路名】東名高速道路

【ドッグラン】なし

【その他】・施設内は愛犬同伴不可

【公式HP】

https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/guide?sapainfoid=31

【PA】長篠設楽原PA 下り（愛知）

コンセプトは戦国史！愛犬とのお散歩にぴったりのエリアも♪

・散歩エリア

出典：公式サイト

おすすめポイント

■物見櫓・のぼり旗・馬防柵も再現！織田信長・本陣跡地があるPA

■敷地内には広い緑地も！愛犬と景色を眺めながらの散策も◎

■テイクアウトOKのご当地グルメも！ベンチでゆっくり愛犬と軽食を♪

戦国史の”長篠・設楽原の戦い”をコンセプトにした「長篠設楽原PA（下り）」。敷地内には再現された物見櫓・のぼり旗・馬防柵などもあり、リアルな歴史を感じることができます。

施設すぐ隣には「織田信長・本陣跡地」もあるので、愛犬と一緒に景色を眺めながらの散歩を楽しむことも◎

また周辺にはベンチも設置されているので、歩き疲れたら愛犬とのんびりひと休みもできそうですね♪

飼い主さんのご感想（口コミ）

（募集中）

施設情報

＜DATA＞長篠設楽原PA（下り）

【住所】愛知県新城市富永住居田33-3

【高速道路名】新東名高速道路

【ドッグラン】なし

【その他】・施設内は愛犬同伴不可

【公式HP】 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa?sapainfoid=210

まとめ

中部エリアには道の駅はもちろん、ドッグフレンドリーなSAも盛りだくさん！

おでかけの途中はぜひ愛犬と休憩がてら立ち寄ってみてはいかがでしょうか？

おでかけ時はマナーや事故に気をつけながら、わんこと楽しい思い出をたくさんつくってくださいね♪

https://odekake-wanko-bu.com/category/special/chubu-special/

https://odekake-wanko-bu.com/category/special/chubu-special/