¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤Ä¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¡¢À¸³¶ÀïÎò8Àï8¾¡¤Î¶¯¤µ¤òÊª¸ì¤ë¡ÖÎòÂåºÇ¶¯ÇÏ¡×¤ÎÅÁÀâ¤È¤Ï
1976Ç¯12·î12Æü¡¢Âè28²óÄ«ÆüÇÕ3ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç1Ãå¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¡¡¼Ì¿¿¡¿»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡ÊËÙ°æ Ï»Ïº¡§¾¼ÏÂ²ÎÍØ¸¦µæ²È¡Ë
¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¡10·î5Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³®ÀûÌç¾Þ¡ÊG1¡¢¼Ç¡¢2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ëº£Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬Ä©Àï¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤Î±É´§¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤Î½©¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ³¦ºÇÂç¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡³®ÀûÌç¾Þ¤Ë¤Ï¤³¤³15Ç¯¤Ç25Æ¬¡Ê¥Ê¥«¥ä¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿¡¢¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥Ö¥ë¤Ï2²ó½ÐÁö¡Ë¤ÎÆüËÜÇÏ¤¬½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÆüËÜÇÏ¤¬5Ãå°ÊÆâ¤ËÆþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«4²ó¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¥Ê¥«¥ä¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿¤Î2Ãå¡¢¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥Ö¥ë¤Î2Ãå2²ó¡¢¥¥º¥Ê¤Î4Ãå¡Ë¡£¡¡
¡¡¤µ¤Æ¡¢º£¤«¤éÈ¾À¤µª¶á¤¯Á°¤Î1978Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï³®ÀûÌç¾Þ¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Ì¾ÍÀ¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾¡Íø¤ò¤á¤¶¤·¤¿ÇÏ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇÏ¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾ÇÏ¤Ë¤Ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÉÕ¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤ÎÄýÀ×¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É1¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³
¡¡1970Ç¯Âå¤ÎÈ¾¤Ð¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤À¤Ã¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÏµ¡Ù¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¦¥Ö¡¼¥à¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Ê¤É¤Î³°¹ñ¼Ö¼ï¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢»ý¹þÇÏ¡ÊÊìÇÏ¤¬¹ñ³°¤Ç¼ï²´ÇÏ¤È¸òÇÛ¤µ¤ìÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÇÏ¡Ë¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤ò¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¦¥Ö¡¼¥à¤Ï²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼°Ê¸å¡¢¹âÂ®¤Î¾è¤êÊª¤Ë¤Ê¤¾¤é¤ì¤¿¶¥ÁöÇÏ¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Î¥À¥Ã¥·¥åÎÏ¡¢²ÃÂ®ÅÙ¡¢ÂÑµ×À¡¢Ç³ÈñÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¹ñÆâÀ¸»ºÇÏ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿ÀÇ½¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤³¤½¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡§2ÃåÇÏ¤È¤ÎÃåº¹¹ç·×61ÇÏ¿È
¡¡À¸³¶ÀïÎò8Àï8¾¡¡£2ÃåÇÏ¤Ë¤Ä¤±¤¿Ãåº¹¤Ï¥ì¡¼¥¹½ç¤Ë¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¡Âçº¹¡¢¢9ÇÏ¿È¡¢£É¡¡¢¤Âçº¹¡¢¥2ÇÏ¿È1¡¿2¡¢¦7ÇÏ¿È¡¢§7ÇÏ¿È¡¢¨10ÇÏ¿È¡£
¡¡2Ãå¤È¤Îº¹¤Î¹ç·×¤Ï61ÇÏ¿È¡£¤¿¤À¤·Á´8¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î£¤È¥¤ÏÌõ¤¢¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤â¤ËÁö¤é¤º¡Ê¸å½Ò¡Ë¡¢»Ä¤ê¤Î6¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÎÃåº¹¤ÏÊ¿¶Ñ¤·¤Æ10ÇÏ¿È¶á¤¤¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¶¯¤µ¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬°ã¤¦¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿½ê°Ê¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É3¡§2ÃåÇÏ¤È¤Îº¹¤ò¹¤²¤º¡¢Â¾ÇÏ¤¬¥¿¥¤¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸
¡¡Á°µ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢£¤ÏÃæÌîÅÏÀ¶°ìµ³¼ê¤¬¡ÖÇÏ¤ËÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦³Ú¤Ë¾¡¤È¤¦¤È¤·¤¿¼«Ê¬¤ÎÌýÃÇ¤¬¾·¤¤¤¿¼ºÂÖ¡£Éé¤±¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡¢¥¤Ï½ÐÁöÆ¬¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¥ì¡¼¥¹ÉÔÀ®Î©¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ëÄ´¶µ»Õ¤¬2Æ¬½ÐÁö¤µ¤»5Æ¬Î©¤Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬À®Î©¡¢¤¿¤À¤·¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤È¤ÎÃåº¹¤¬4ÉÃ°Ê¾å¤¢¤ë¤È¥¿¥¤¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤ÎÃæÌîÅÏµ³¼ê¤ÏÇÏ¤ÎÎÏ¤ò¥»¡¼¥Ö¤µ¤»2ÃåÇÏ¤È¤Îº¹¤ò2ÇÏ¿È1¡¿2¤ËÍÞ¤¨¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£¡¡¡¡
¡¡Âçº¹¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤è¤ê¡¢É¡º¹¤È2ÇÏ¿È1¡¿2º¹¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤³¤ÎÇÏ¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4¡§1¥ì¡¼¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ½ÐÁöÆ¬¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ
¡¡Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¤È¤â¤¦¤ª¼ê¾å¤²¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë²óÈò¤¹¤ëÇÏ¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Á´8Àï¤Ç¤Î½ÐÁöÁí¿ô¤Ï50Æ¬¡¢1¥ì¡¼¥¹Ê¿¶Ñ¤Ï6.25Æ¬Î©¤Æ¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬28Æ¬Î©¤Æ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Ë10Æ¬°Ê¾å¤Î¥ì¡¼¥¹·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É5¡§¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¼ºÂ®¤·¤Æ¤â¾¡¤Ä
¡¡ÆüËÜÃ»ÇÈ¾Þ¡Ê¸½ºß¤ÎG3¡Ö¥é¥¸¥ªNIKKEI¾Þ¡×¡Ë¤Ç¤ÏÃ±¾¡ÇÏ·ô¤¬100±ß¸µÊÖ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Å¾Þµé¥ì¡¼¥¹¤Ç¸µÊÖ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿Îã¤Ï¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼°Ê¹ß¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ê2005Ç¯¡¢µÆ²Ö¾Þ¡Ë¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Ï3¥³¡¼¥Ê¡¼¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ê¤¼¤«¼ºÂ®¡¢10ÇÏ¿È¶á¤¯ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸åÂ³ÇÏ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¤½¤³¤«¤éºÆ¤Ó²ÃÂ®¡¢·ë¶É¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï2ÃåÇÏ¤Ë7ÇÏ¿È¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ°µ¾¡¡£¤¢¤Î¤Þ¤Þ¼ºÂ®¤»¤º¤ËÁö¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÃåº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¤Î2ÃåÇÏ¤Ï¸å¤ÎµÆ²Ö¾ÞÇÏ¡¢¥×¥ì¥¹¥È¥¦¥³¥¦¤Ç¤·¤¿¡£
¥À¡¼¥Ó¡¼½ÐÁö¤ÎÌ´¤Ï³ð¤ï¤º
¡¡¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Î½Ð¼«¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢ÉãÇÏ¤¬¥Ë¥¸¥ó¥¹¥¡¼¡Ê13Àï11¾¡¡£±Ñ¹ñ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯3´§À©ÇÆ¤ÎÌ¾ÇÏ¡Ë¡¢ÊìÇÏ¤ÎÉã¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥µ¡¼¡Ê31Àï25¾¡¡£20À¤µª¤ÎÊÆ¹ñÌ¾ÇÏ¤ÎÂè14°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÅÂÆ²ÇÏ¡Ë¤È¤¤¤¦Ä¶ÎÉ·ì¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤éÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÊìÇÏ¡Ê¥·¥ë¡Ë¤ÏÅö»þ30Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤Ç8400Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¹â³Û¤ÇÍî»¥¡¢ÆüËÜ¤Ë»ý¤Áµ¢¤ëÁíÈñÍÑ¤Ï1²¯2000Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿1974Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Î1Ãå¾Þ¶â¤Ï4000Ëü±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¹â³Û¤À¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯¤Î1Åù¾Þ¶â¤Ï5²¯±ß¡Ë¡£
¡¡Åö»þ¡¢¹ñ»ºÇÏ¤ÎÀ¸»ºÊÝ¸î¤Î¤¿¤á³°¹ñ»ºÇÏ¤ä¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê»ý¹þÇÏ¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥¹À©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ì¡¼¥¹¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢º£¤Ç¤¤¤¦G1¥ì¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ÏÍÇÏµÇ°°Ê³°¤Ë½ÐÁö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Î¸½Ìò´ü´Ö¡Ê1976¡Á77Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï½ÐÁö²ÄÇ½¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ÏÁ´ÂÎ¤Î1³äÄøÅÙ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·ë¶É¡¢Âç¤¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤á¤¶¤»¤ë¤â¤Î¤ÏÊõÄÍµÇ°¤ÈÍÇÏµÇ°¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¿Ø±Ä¤¬Åö»þÆüËÜ°ì·èÄêÀï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÍÇÏµÇ°¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤ÎÀ®¤ê¹Ô¤¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Î°úÂà¸å¡¢1984Ç¯¤«¤é»ý¹þÇÏ¤ÎÀ©¸Â¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃ¯¤â¤¬¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ì¡¼¥¹¤Ç¤É¤ó¤Ê·ãÁö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¬À©¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ì¡¼¥¹½ÐÁö¤ÎÌ´¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¤Ë»×¤¤½Ð¤¹ÍÌ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤ÎÁ´8¥ì¡¼¥¹¤Ëµ³¾è¤·¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤òºÇ¤âÃÎ¤ëÃË¡¢¸µµ³¼ê¡¦Ä´¶µ»Õ¤ÎÃæÌîÅÏÀ¶°ì¡¢36ºÐ¤Î¤È¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾Þ¶â¤Ê¤ó¤«¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£28Æ¬Î©¤Æ¤ÎÂç³°ÏÈ¤Ç¤¤¤¤¡£¤Û¤«¤ÎÇÏ¤Î¼ÙËâ¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÇÏ¤ÎÎÏ¤ò»î¤·¤¿¤¤¤«¤é¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Ë¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÁö¤é¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£½ÐÁö¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤É¤ì¤¬ÆüËÜ°ì¤«¤ï¤«¤ë¡×
¡¡½ÐÁö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÌµÇ°¤µ¤È¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Ë´ó¤»¤ë°¦¾ð¤¬¡¢¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¥ë¡¼¥é¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Î½ÐÁö¤·¤Ê¤¤¤³¤ÎÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò¡ÖÇÔ¼ÔÉü³èÀï¡×¤ÈÙèÙé¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ì¡¼¥¹3´§ÌÜ¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤ò¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥×¥ì¥¹¥È¥¦¥³¥¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÎºÇÍ¥½¨4ºÐ²´ÇÏ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î5¤«·îÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÃ»ÇÈ¾Þ¤Ç¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Ï7ÇÏ¿È¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥×¥ì¥¹¥È¥¦¥³¥¦¤Ë°µ¾¡¡¢±Æ¤µ¤¨Æ§¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÃ»ÇÈ¾Þ¤ÎÍâ·î¡¢7·î24Æü¤Ë»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÃ»µ÷Î¥¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡×¡Ê¥À¡¼¥È¡¢1200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤ÎºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2ÃåÇÏ¤Ë10ÇÏ¿È¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¥ì¥³¡¼¥É¾¡¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿Ø±Ä¤ÏÇ¯Ëö¤ÎÍÇÏµÇ°¤ò¤á¤¶¤·¡¢¤µ¤é¤ËÍâÇ¯¤Ï³®ÀûÌç¾Þ¤È¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë½ÐÁö¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¹½ÁÛ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸Î¾ã¤òÈ¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢³¤³°±óÀ¬¤ÏÌ´¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¡¢ÍâÇ¯1·î¤Ë°úÂà¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤ËÎòÂåºÇ¶¯ÇÏ¤Î¾Î¹æ¤ò
¡¡ÎòÂåG1ÇÏ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³¶ÉÔÇÔ¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¤·¤¿ÇÏ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Õ¥¸¡¢¥È¥¥Î¥ß¥Î¥ë¡¢¥Õ¥¸¥¥»¥¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡G1¥ì¡¼¥¹¤³¤½Ä«ÆüÇÕ3ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤·¤«¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼ÂÆ¯10¤«·î¤ÎÀïÎò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î°µÅÝÅª¤ÊÁö¤ê¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿»ä¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤³¤½¤¬ÎòÂåºÇ¶¯ÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È°ì¿Í¤Ò¤½¤«¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉãÇÏ¤ÎÀ¤³¦ÅªÌ¾ÇÏ¥Ë¥¸¥ó¥¹¥¡¼¤Ï¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Ï¥Ë¥¸¥ó¥¹¥¡¼¤ÎºÇ¹â·æºî¤Î1Æ¬¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¸À¤¤²á¤®¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼ï²´ÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Ï¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥µ¥¯¥é¥Á¥è¥Î¥ª¡¼¡¢µÆ²Ö¾ÞÇÏ¥Û¥ê¥¹¥¡¼¡¢¥ì¥ª¥À¡¼¥Ð¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿G1ÇÏ¤¿¤Á¤òÇÚ½Ð¡¢¥Ö¥ë¡¼¥É¥á¥¢¥µ¥¤¥¢¡¼¡ÊÊìÇÏ¤ÎÉã¡Ë¤È¤·¤Æ¤â¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¡ÊµÆ²Ö¾Þ¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ)¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡Ê¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡õ½©¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Ë¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤«¤éÈ¾À¤µª¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤êÀ¸»ºÇÏ¤ÎÃæ¤«¤é¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î³¤³°G1¥ì¡¼¥¹¤Ë±óÀ¬¤¹¤ëÇÏ¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥Ù¥ë¤Î¸þ¾å¤Ï¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÆÍ½Ð¤·¤¿ÇÏ¤ÎÅÐ¾ì³ÎÎ¨¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇÏ¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶¯¤µ¤ÈÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇÏ¤ÎÅÐ¾ì¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Î¤¤¤¿»þÂå¤ò²û¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£½Ð¤Ç¤è¡¢Âè2¡¢Âè3¤Î¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¡ª¡¡½Ð¤Ç¤è¡¢ÎáÏÂ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡ª
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥¼¥ó¡×¤È¤ÏÇÏ¼ç¤À¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¤ÎËÒ¾ì¼ç¡¦¶¶ËÜÁ±µÈ¤Î²°¹æ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á±µÈ¤Ï2020Ç¯¤Ë96ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á±µÈ¤Î»°½÷¤¬»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î¶¶ËÜÀ»»Ò¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¡§ËÙ°æ Ï»Ïº