【つみきマリオ】 8月26日 発売予定 価格： 3ピースセット：2,980円 スペシャルセット：19,980円

任天堂は8月26日、新商品「つみきマリオ」を発売する。価格は3ピースセットが2,980円。スペシャルセットが19,980円。

「つみきマリオ」は、新たな幼児向け商品シリーズ「マイマリオ」のひとつとして販売されるもの。マリオやルイージなどのキャラクターのほか、ハテナブロックやスーパーキノコ、土管などがつみきとなり、重ねたり並べたりして遊ぶことができる。キャラクターのつみきはamiiboとしても使用可能。

3ピースセットはマリオ、スーパーキノコ、ハテナブロックがセットとなる。スペシャルセットは全30ピースが収納箱に入れられており、ピーチ姫やヨッシー、スーパースターなどを含む豪華版となる。

「マイマリオ」ではこのほか、絵本「かおマリオ」やぬいぐるみ、Tシャツ、母子手帳ケースなどがラインナップされている。

商品イメージ

「つみきマリオ」（3ピース）パッケージ

「つみきマリオ スペシャルセット」パッケージ

(C)Nintendo