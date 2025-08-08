「あんぱん」北村匠海、“今田美桜とのキスシーン”すごく良かった
俳優の北村匠海（27歳）が、8月7日に放送された音楽番組「あんぱん×RADWIMPS スペシャル」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」での今田美桜とのキスシーンを振り返り、「普通の空気のままあのシーンに臨めたのもよかった」と語った。
朝ドラ「あんぱん」に出演している今田美桜と北村匠海、主題歌を歌っているRADWIMPSが番組に出演し、「あんぱん」の名場面を振り返ることとなり、北村が今田とのキスシーンについて「この2人が初めて物理的にもすごい近くなるシーンが、まさかのトイレの前というのがなんか2人らしいな」「キスシーンの前に、お腹が空きすぎて、2人でチキンを食べて。スタッフの皆さんもそんな僕らを見守りつつ『めっちゃ脂っこいもの食べてんな』って」とコメント。
ただ、北村は「そういう普通の空気のままあのシーンに臨めたのもよかったのかなって、それも含めてすごくよい」と語った。
