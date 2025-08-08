この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ゆっくり不動産、妄想した間取りを実現できる賃貸を内見！「オーナーも個性的な部屋で空室対策。」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が『【オリジナル間取り】妄想した間取りを実現してくれる驚愕の賃貸物件を内見！』と題し、福岡郊外にある“入居者が理想の間取りを実現できる”という今までにない賃貸物件を紹介した。動画内でゆっくり不動産さんは、「自分が考えた間取りで住める家なんて、賃貸の常識を覆す夢のある話」と興奮気味に語る。



紹介されたのは、築40年超えのレトロマンションを大胆リノベした物件。「しかも賃料が数万円で、DIYやプロによる改装も条件付きで可能。オーナー負担で工事できる予算が家賃3年分（例：賃料5万円なら180万円）と決まっていて、その範囲内で好きな間取りを実現できる仕組み。超えた分は入居者さんの負担で追加工事をしてもいいし、DIYも可能。」と、その独自制度を詳しく解説。実際の部屋は、丸い壁やアーチ状の開口、水回りを囲んだ斬新なワンルームや、漆黒の内装に巨大な床下収納を組み込んだ部屋、隠し扉仕掛けの水回りゾーンなど、“世界に一つだけ”の空間が並ぶ。



DIYは初めてでもマンション1階の工房で道具の貸出・スタッフへの相談もでき「プロに仕上げてもらいつつ、塗装や棚の設置、キッチン台作りなどは自分らしさ全開で楽しめる」と、賃貸暮らしの新たな楽しみ方を強調。しかも「退去時の現状回復義務なし、オーナーも個性的な部屋で空室対策、みんなハッピーな“Win-Win-Winの関係”」と評価する。



「DIY可能な賃貸は増えてきたが、ここまで“間取りから自由に作れる＋オーナーも費用負担”というのは本当に斬新で感動した」と驚きを隠さないゆっくり不動産さん。さらに「住む前から入居者同士のコミュニティができたり、出来上がった部屋に共感し合える点も魅力」だと語った。



動画の締めくくりでは「賃貸でも自分の理想の部屋作りをやってみたい！こんな仕組みが広がれば個性的な賃貸ライフがもっと楽しくなるはず」と未来を展望。「次回も個性的な物件を紹介していくのでお楽しみに！」と呼びかけた。