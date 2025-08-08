しばきょん先生「年間5万円も安くなる」シンエナジーの衝撃節約術を徹底解説！
動画「大人気のシン・エナジーで、電気代が年間5万円安くなる⁉電気料金とデメリットを解説」にて、小売電気アドバイザーのしばきょん先生が、今注目の電力会社選びについて分かりやすく解説した。
しばきょん先生は、「皆さん、電力会社の見直ししてますか?」と問いかけ、多くの家庭が「どこを選んだら良いか分からない」と悩みながらも、電気代の節約を望んでいる現状に言及。
「電力会社のホームページを見ても、電気料金って分かりにくいんですよね」と、その複雑さの壁を指摘した。
特に、過去には大手電力会社の「燃料調整費の上限」設定が話題になったものの、「その後、ほとんどの大手電力会社で燃料調整費の上限が引き上げられたので、実際には新電力の方が安いです」と、最新情報を提供。
「それを知らないまま、電気代を無駄に多く払ってしまっているという人も多いと思います」と注意を呼びかける場面も見られた。
また、電気料金シミュレーションサイトについても、「理解が不十分なまま使うと、かえって料金が高いプランに誘導されてしまうケースもあります」と、利用時のリスクを解説。
シンエナジーについては、「お住まいのエリアや電気を使う量によっては、年間5万円以上電気代が安くなる方もいらっしゃいます」と具体的な節約金額の例も紹介した。
しばきょん先生は「物価高の中、年間5万円無駄にしたくない人は、ぜひ最後のデメリットまで見てから検討してください」と動画を締めくくり、多くの視聴者に電力会社見直しの重要性と、情報収集の大切さを訴えた。
