Ãæ¹ñ¤Ç¥±¡¼¥ë¤Ê¤É·ò¹¯¿©´ØÏ¢À½ÉÊ¤¬¿Íµ¤

Ãæ¹ñ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¿ð¹¬¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê¥é¥Ã¥¥ó¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤ÎºâÌ³Êó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤¬È¯Çä¤·¤¿¥±¡¼¥ë¥¹¥ê¥àÌîºÚ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¤¬¡¢¤½¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¹¢±Û¤·¤È·ò¹¯»×¹Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µÞÂ®¤Ë»Ô¾ì¤òÀÊ´¬¤·¡¢2½µ´Ö¤Ç1120ËüÇÕ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü¤ÎÇä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡Ö·ò¹¯¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿©ÉÊ»Ô¾ì¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Ç¤¹¡£2Ç¯Á°¤Ë¤Ï²·Çä²Á³Ê¤¬1¥¥í1¡¥6¸µ¡ÊÌó33±ß¡Ë¤Ç¤â¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï4ÇÜ°Ê¾å¤Î7¸µ¡ÊÌó144±ß¡Ë¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñÈ¯¤Î¥Æ¥£¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¡¦´îÃã¡ÊHEYTEA¡Ë¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥¹¥ê¥à¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ü¥È¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢1¥«·î¤Ë50¥È¥ó¤Î¥±¡¼¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ð¹¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥±¡¼¥ë¥¹¥ê¥àÌîºÚ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¤ÏÈ¯Çä¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«2½µ´Ö¤Ç1120ËüÇÕ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¡¼¥ë¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¸¶»º¤Ç¡¢¸å¤ËÃæ¹ñ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ÆºÏÇÝ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ÉÍÜËÉÙ¤ÊÌîºÚ¤Ç¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÏËþÊ¢´¶¤ò¹â¤á¡¢·ìÅüÃÍ¤ä·ìÃæ»é¼Á¤ò²¼¤²¡¢Ä²¤Î¤¼¤óÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¿··ÐºÑ»º¶È¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ç¡¼¥¿È¯·¡¡¦Ê¬ÀÏµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëçèÇÞ»ðÌä¡Ê¥¢¥¤¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î75¡¥8¡ó¤¬½µ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1²ó¤Ï·Ú¿©¡Ê·Ú¥«¥í¥ê¡¼¿©¡Ë¤ò¼è¤ê¡¢39¡¥5¡ó¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ï½µ¤Ë2¡Á4²ó¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤Î¿®ÍÑÄ´ºº¥¢¥×¥ê¡¦Å·´ãºº¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î·Ú¿©´ØÏ¢´ë¶È¤ÎÁí¿ô¤Ï´û¤Ë1Ëü4000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¡Ê2020¡Á2025Ç¯¡Ë¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï59¡¥33¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¤Ê³°¿©¥Ö¥é¥ó¥É¤â·Ú¿©À½ÉÊ¤òÀìÌç¤ËÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ú¿©¤Ï·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°¿©¤ÎÃ±²Á¤ÏÊ¿¶Ñ25¡Á35¸µ¡ÊÌó510¡Á720±ß¡Ë¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤Î¹âµé·Ú¿©Å¹¤Ç¤ÎÃÍÃÊ¤Ï70¡Á80¸µ¡ÊÌó1440¡Á1640±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë