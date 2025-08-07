オンラインカジノを利用したとして活動を休止している「JO1」の鶴房汐恩（24）が賭博罪で略式起訴された。所属事務所「LAPONEエンタテインメント」が公式サイトを通じ、報告した。

公式サイトで「鶴房汐恩に関するご報告」と題し、「本日、東京区検察庁により弊社所属アーティスト・鶴房汐恩が賭博罪にて略式起訴されましたことをご報告させていただきます」と報告。

「今回の判断を受け、弊社として厳粛に受け止め、改めて深く反省をするとともに、本人のみならず他のアーティスト、社員に対してコンプライアンス順守と再発防止策を徹底する所存です」とし、「本人も今回の件を受け、引き続き活動を控えながら一層の自覚と責任を持ち、信頼回復に努めていく所存です」と伝えた。

そして「関係各位、ファンの皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます」と改めてお詫びした。

鶴房をめぐっては、過去にオンラインカジノを利用していたことが発覚し、5月31日に活動自粛を発表。6月10日に一度活動再開を発表したが、同月20日に警視庁保安課に書類送検され、当面の間活動を休止すると発表していた。