³ÚÅ·28ºÐ¤Ï¡ÖÆâ³Ñ»«¤¤¬¾å¼ê¤Ç½À¤é¤«¤µ¤â¤¢¤ë¡×¡¡OB¤¬Àä»¿¤·¤¿Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¡È¶¯¤ß¡É
¶ä¼¡¤µ¤ó¤¬¤ÎËÙÆâ¸¬¸à¤ÎÂÇ·â¤ò¾Ò²ð¡Ö½À¤é¤«¤µ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡Ö·îÍËÆü¤â¥Ñ¥Æ¥ì¹Ô¤¡×¤Ë¶â»ÒÐÒ»Ê¤µ¤ó¡¢¶ä¼¡¤µ¤ó¡¢º£À®Î¼ÂÀ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£¡Ö¤¤¤Ö¤·¶ä¡õ¤¤¤Ö¤·¶â¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¶ä¼¡¤µ¤ó¤Ï¡¢³ÚÅ·¡¦ËÙÆâ¸¬¸àÊá¼ê¤¬7·î31Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ÇÊü¤Ã¤¿2¹æ2¥é¥ó¤Î±ÇÁü¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î»«¤¤¬¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½À¤é¤«¤µ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¼êÂ¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ø¤ÎÊÖµå¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢¥ê¥º¥à¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÉ¾²Á¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æº£À®¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âÌî¼ê¤â¡¢¼ê¤¬Ã»¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢´ïÍÑ¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡£¶ä¤Á¤ã¤ó¡Ê¶ä¼¡¤µ¤ó¡Ë¤Î¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶ä¼¡¤µ¤ó¤ÈËÙÆâ¤¬°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¡Ê¶ä¼¡¤µ¤ó¤ò¡Ë¸«¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Í¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë