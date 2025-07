アドラブルフラワーズ東京は、上質な花と雑貨を融合させたフラワーギフト専門店「アドラブルフラワーズ東京」を、2025年7月25日(金)、JR品川駅高輪口 徒歩2分の商業施設「ウィング高輪」2階にオープンします。

アドラブルフラワーズ東京

開店日 :2025年7月25日(金)

所在地 :〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18 ウィング高輪 WEST-I 2階

アクセス:JR・京急「品川駅」高輪口より徒歩2分

営業時間:平日11:00〜20:00 土日祝日10:00〜20:00(施設に準ずる)

定休日 :無し(施設休館日に準ずる)、年末

特徴

*“静かで美しいギフト”を届けるフラワーギフト専門店

「Quiet Luxury」をコンセプトに、洗練された色彩と上質な素材で構成されたブーケ、プリザーブドフラワー、固まる水アレンジメントなど、日常に寄り添う特別なギフトを提案してもらえます。

*ライフスタイル雑貨と花の融合

国内外の香り雑貨(ACCA KAPPA、DURANCE など)、高品質タオル(Kontex、Abyss Habidecor)、ウィリアムモリスのハンカチ、ぬいぐるみやTシャツなど、“心が整う”セレクトアイテムを展開。

花束とセットで贈れるギフトも多数。

*毎月100枚限定|「Flower Story Card」配布

購入者様には、季節の花と花言葉を綴ったオリジナルポストカード「Flower Story Card」を毎月先着100名様にプレゼント。

アートのように飾れる繊細なデザインで、贈る方の想いを彩ります。

*ワークショップも随時開催予定

花と香りに包まれる季節のワークショップなども予定しています。

ボックスフラワー、テーブルフラワー、リースなど仕事や子育て、家庭から離れるひとときを楽しめます。

