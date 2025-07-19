ÀÑ¶ËÊä¶¯¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤éFW¥Þ¥É¥¥¥¨¥±³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡ª¡¡°ÜÀÒ¶âÌó103²¯±ß¤Î5Ç¯·ÀÌó

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Talent in abundance.— Arsenal (@Arsenal) July 18, 2025
Noni Madueke is a Gunner ✍️
Narrated by artist and Arsenal in the Community alumni, Stazzy 🎙️ pic.twitter.com/TfnkwG86Sz