ÀÑ¶ËÊä¶¯¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤éFW¥Þ¥É¥¥¥¨¥±³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡ª¡¡°ÜÀÒ¶âÌó103²¯±ß¤Î5Ç¯·ÀÌó

プレミアリーグのアーセナルは18日、チェルシーからイングランド代表FWノニ・マドゥエケが完全移籍で加入することを発表した。現在23歳のマドゥエケはクリスタル・パレスとトッテナムの下部組織に属した経歴を持ち、2018年にPSVのユースチームへと加入。2020年1月にトップチームデビューを果たすと、オランダの地で公式戦80試合出場20ゴール14アシストを記録した。2023年1月には7年半契約を結んでチェルシーに完全移籍。左利きのウィンガーながら両サイドをこなせる柔軟性を持ち、加入からここまで公式戦92試合出場20ゴール7アシストをマークしてきた。

Talent in abundance.



Noni Madueke is a Gunner ✍️



Narrated by artist and Arsenal in the Community alumni, Stazzy 🎙️ pic.twitter.com/TfnkwG86Sz