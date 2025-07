愛犬と泊まれる！赤城山 - 懐

2025年9月2日(火)、「赤城山 - 懐 - (ふところ)」がオープン!

7月14日(月)から先行予約を開始します。

赤城山 - 懐 -

所在地 :〒371-0241 群馬県前橋市苗ヶ島町2036

客室数 :全14室

<客室タイプ>

【コンフォート和室】ツインベッド(29m2)

【スーペリア和室/中庭側】ツインベッド(33m2)

【半露天風呂付デラックス和室】ツインベッド(37m2)

【半露天・愛犬専用風呂付/離れ特別和室】ツインベッド(45m2)

付帯施設 :温泉大浴場・露天風呂、ダイニング、ラウンジ、ドッグラン・中庭など

開業日 :2025年9月2日(火)

予約開始日:2025年7月14日(月)〜

予約方法 :電話(TEL:027-284-0015/平日10時〜17時)、

公式サイト、楽天トラベル、るるぶトラベルなど

関越自動車道練馬インターから車で約90分。

群馬県・前橋市の自然豊かな赤城山麓に、愛犬と泊まれる宿泊施設「赤城山 - 懐 - (ふところ)」が誕生します。

「自然と琴線に触れる」をコンセプトに、ゲストに、以下のようなきっかけをもとに、ふとした瞬間にインスピレーションを感じられるような滞在体験を提供します。

●古民家調の意匠を活かした、懐かしくも新鮮な空間

●赤城山、大沼、覚満淵をはじめとする雄大な自然環境

●赤城おろしの風、渓流の水音、滝、暖炉の炎、星空など、自然がもたらす多様な刺激

●自然に囲まれた露天風呂や中庭(ドッグラン併設)で過ごす静かな時間

●ゲスト同士、ゲストとスタッフとのさりげない交流

露天風呂

ロゴ

【全14室すべて愛犬同伴可 館内どこでも一緒に過ごせる滞在スタイル】

同館は、全14室すべてが愛犬同伴可能(1室につき小型犬・中型犬2頭まで)。

館内どこでも愛犬とともにお過ごしいただける設計となっており、お部屋ではベッドでの添い寝も可能です。

また、愛犬と一緒に食事を楽しめるダイニング(食事処)も完備。

その他、自然に囲まれたドッグランや中庭、温泉大浴場・露天風呂、フリードリンクや軽食が楽しめるラウンジなど、人と愛犬がともに快適に過ごせる環境を整えています。

愛犬とのかけがえのない時間を、自然豊かな赤城山の麓でゆったりと楽しめます。

