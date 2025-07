Amazon¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÎÀÄ¤¤²Æ¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡¢7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï

青春ストーリー『私たちの青い夏』の待望のファイナル・シーズン(シーズン3)が、7月16日(水)よりPrime Videoにて独占配信開始! それに先駆け、この度キービジュアル、場面写真が一挙解禁された。

『私たちの青い夏』概要

『私たちの青い夏』は、ジェニー・ハンのベストセラー三部作「The Summer I Turned Pretty」を原作とした人気ドラマシリーズ。毎年、夏になると家族と母親の親友、そしてその息子たちと一緒にカズンズ・ビーチで過ごす、主人公イザベル・“ベリー”・コンクリンの恋や友情、家族の喪失を描いた作品。

2022年の夏にシーズン1が配信されると、瞬く間に世界的な人気を博し、配信初週の週末にはPrime Videoで視聴率No.1に輝いた。さらに翌2023年にシーズン2の配信がスタートすると、配信開始からわずか3日間で前シーズンの倍以上の視聴者数を記録。今や世界中に熱狂的なファンを持つ人気シリーズとなった。

そしてついに7月16日(水)よりファイナル・シーズンの配信がスタート! 初回は2話一挙配信、その後毎週水曜日に新エピソードが配信され、最終話となる第11話は9月17日(水)に配信される。



主人公ベリーを演じるのは、22歳の若手女優ローラ・タン。同役で一躍人気を博した彼女は環境問題への意識が高いZ世代のメンバーを中心に構成された世界的ネットワーク コーチトピア ベータ コミュニティの一員となり、キャンペーンの顔として活躍するなど、アイコニックな存在として注目を浴びている。

ベリーの初恋の相手コンラッド・フィッシャーを演じるのはクリストファー・ブライニー。2024年に公開された大ヒット映画『ミーン・ガールズ』のリメイク版でレジーナの元恋人アーロン役を演じた注目必至の若手俳優だ。



そしてコンラッドの弟役で人懐っこい性格が特徴のジェレマイア・フィッシャーを演じるのはギャヴィン・カサレーニョ。魅力あふれるキャラクターでファンを虜にした彼はInstagramのフォロワーは575万人を超えるなど、話題沸騰中の俳優。2024年には映画『Queen of the Ring』(原題)で共演したエミリー・ベット・リッカーズ、クリント・イーストウッドの娘であるフランチェスカ・イーストウッドとともに米フォートローダーデール映画祭にてStar on the HorizonAwardを受賞した。

なお、原作者のジェニー・ハン自身が製作総指揮とショーランナーも務めている。時にもどかしさもありながらも、抜群のケミストリーを発揮し、愛らしいカップルを演じた3人。SNSではベリーとコンラッドの2人を応援する“チーム・コンラッド”と、ベリーとジェレマイアを応援する“チーム・ジェレマイア”といった、それぞれのカップルを応援するファンダムが誕生するなど、大きな盛り上がりを見せている。

そんな、それぞれの視点から描かれる儚くも美しいストーリーが多くのファンを魅了している理由の1つです。またシーズンごとに公開される、「This Love」や、「august」、「Daylight」といったテイラー・スウィフトの楽曲を使用した予告編は、まるでベリーの心境を表しているかのようだと話題に。特に今回の予告編はYouTubeでの再生回数は公開からわずか3週間で1060万回を記録するなど、その注目度の高さを証明している。

『私たちの青い夏』これまでのシーズンでは…

シーズン1では、もうすぐ16歳になるベリーは、家族とフィッシャー家とともに夏を過ごすため、世界で一番大好きな場所、カズンズ・ビーチへと向かう。この1年ですっかり大人っぽくなったベリーは、今年は今までと違う夏になると期待を寄せ、初恋の相手コンラッドとその弟のジェレマイアと再会。ベリーとコンラッドは少しずつ思いを通わせていくが…。幼い頃からひそかに思いを寄せていたコンラッド、そしてソウルメイト=ジェレマイアとの三角関係が始まる――。



シーズン2では、今年もカズンズへ戻ること楽しみにしていたベリーだったが、コンラッドとジェレマイアが仲違い。さらには、フィッシャー家とコンクリン家にとって特別な場所であるカズンズ・ビーチにある家の将来が危ぶまれ、ベリーはみんなと団結することに。そしてついに、自分が心から思いを寄せる相手を決める。



そして待望のファイナル・シーズンの予告編では、ベリーとジェレマイアが晴れて婚約したことが明らかになった。そのナレーションでベリーは「ジェレマイアといると一緒にいると、何もかもが上手くいく。でもどこに行ってもコンラッドとの思い出がある」と語っており、ジェレマイアと幸せな日々を送っていながらも、まだコンラッドへの思いを捨てきれていない複雑な心境を明かしている。ついに最終章となる本シーズンでベリーはどんな決断をするのか。ベリーの人生を変える今年の夏に注目だ!

『私たちの青い夏』ファイナル・シーズン あらすじ



大学3年生の終わり、ベリーは運命の人ジェレマイアとカズンズで夏を過ごすのを楽しみにしていた。順調かに見えた彼女の将来だが、心揺さぶられる出来事が重なり、再び初恋の人コンラッドと向き合うことになる。大人の一歩手前まで成長したベリーは、自分が人生の岐路に立ち、兄弟のどちらを愛しているのか見極める時が来たと気づく。人生を変える夏が始まろうとしていた。

ついに最終章を迎える『私たちの青い夏』ファイナル・シーズンは、7月16日(水)Prime Videoにて独占配信開始。(海外ドラマNAVI)

