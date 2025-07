ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて「サマーリフレッシュフェア」を開催!

期間限定ハンバーガー2種やドリンク2種、ポテトからは「ディップポテト サワークリームマヨソース」が発売されます☆

フレッシュネスバーガー「サマーリフレッシュフェア」

販売期間:2025年7月16日(水)〜8月26日(火)

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗 ※球場店舗・動物園店舗除く

フレッシュネスバーガーの期間限定夏メニューとして、国産夏野菜を贅沢に使用したハンバーガーが登場。

「国産夏野菜のバジルチキンバーガー」と「国産夏野菜のチリトマトクラシックバーガー」2種類がラインナップされます。

ハンバーガーに使用されている厚切りトマトは、瑞々しさを残しつつグリルする事で甘みを凝縮しています。

ひと口で広がる濃厚な旨みが、夏にぴったりの味わいです。

かぼちゃは、素揚げにすることで、自然な甘さとホクホク食感を引き出しているのがポイント。

生の鶏モモ肉を店内で揚げたクリスピーチキンに爽やかバジルソース、肉汁溢れるクォーターパウンドパティに旨辛チリトマトソース、2種の異なる味わいでジューシーなお肉と“ひと手間”かけた国産夏野菜を味わう”大人の夏バーガー”が誕生しました!

ペアリングとして楽しめるドリンクとして、ゴロッと果実氷と店内仕込みのはちみつ漬けレモンスライスが入った「フローズンパイナップル ライチレモネードソーダ」と、程よい酸味のフルーツビネガーを使用した「フローズンマンゴー ピンクグレープフルーツビネガーレモネードソーダ」の2種を発売。さ

らに、サワークリームの酸味にバターミルクとチーズのコク、オニオンの旨みを加えた特製ディップポテトも登場します。

揚げたてアツアツのサイドメニューは、同期間に終日290円で楽しめるビールとのペアリングもおすすめです☆

国産夏野菜のバジルチキンバーガー

価格:790円(税込)

サクサクのフライドチキンとたっぷりの野菜を使用した「国産夏野菜のバジルチキンバーガー」

店内で生の鶏もも肉に8種のスパイスを配合した特製衣をつけて揚げたサクサクのフライドチキンに、爽やかで味わい深いバジルソースが合わせてあります。

国産夏野菜のチリトマトクラシックバーガー

価格:890円(税込)

肉の旨みが溢れ、肉厚ジューシーなクォーターパウンドパティをサンドした「国産夏野菜のチリトマトクラシックバーガー」

ガーリックが効いた旨辛チリトマトソースをプラスした、夏にぴったりなメニューです。

フローズンマンゴー ピンクグレープフルーツビネガーレモネードソーダ

価格:540円(税込)

「フローズンマンゴー ピンクグレープフルーツビネガーレモネードソーダ」は、甘酸っぱい味わいに仕上げられたフローズンレモネードソーダ。

マンゴーの果実氷と店内でじっくりとはちみつに漬け込んだレモンスライス、ミツカンのフルーティスを使用したほど良い酸味のピンクグレープフルーツビネガーを組み合わせてあります。

フローズンパイナップル ライチレモネードソーダ

価格:540円(税込)

パイナップルの果実氷と店内でじっくりとはちみつに漬け込んだレモンスライスを使用した「フローズンパイナップル ライチレモネードソーダ」

トロピカルなライチシロップを組み合わせた優しい甘さのフローズンレモネードソーダです。

どちらのドリンクも、プレミアムセットに+100円で選択可能。

ハンバーガーやサイドメニューとして楽しむことができます。

ディップポテト サワークリームマヨソース

価格:390円(税込)

※レギュラーセット・プレミアムセットに+50円で選択可能です

サワークリームの爽やかな酸味、バターミルクとチーズのコク、オニオンの旨みが詰まったシーズニングとマヨネーズを混ぜ合わせた「ディップポテト サワークリームマヨソース」

注文を受けてから作る揚げたてアツアツの北海道十勝産「北海こがね」の皮付きフライドポテトにディップして味わうことができます。

同時開催「サマーリフレッシュフェア」生ビールキャンペーン

価格:

ビール:終日1杯290円(税込) ※通常価格430円(フードコート店舗・瓶ビール店舗460円)→ 終日1杯290円対象:アサヒ生ビール(通称マルエフ)、アサヒスーパードライ(瓶)ジンレモンソーダ:終日1杯290円(税込) ※通常価格430円 → 終日1杯290円

販売期間2025年7月16日(水)〜2025年8月26日(火)

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗

※球場店舗・空港店舗・動物園店舗、イオンモール岡山店、イオンモール倉敷店を除く。

※ビールの取り扱いは店舗により異なります

※一部店舗ではジンレモンソーダは販売されていません

”大人がくつろげるバーガーカフェ”として、創業当初よりビールの販売を実施しているフレッシュネスバーガー。

16時からは「ヨルカフェ」を展開し、夜のサードプレイス(居心地の良い場所)として、カフェ利用はもちろん、気軽にアルコールや夜限定のフードメニューが楽しめるサービスを強化しています。

今回、フレッシュネスバーガーでは、本格的な夏の到来に合わせ、より多くの方にリフレッシュしてほしいという思いから、通常430円(フードコート店舗・瓶ビール店舗は460円)の所、終日1杯290円でビールを販売。

また、ビターな味わいのジンに、クラフトレモネードシリーズでも使用している、店内仕込みのはちみつ漬けレモンスライスを合わせた、ジンレモンソーダも同じく終日1杯290円で提供されます。

すっきりとした甘みがハンバーガーともよく合う、フレッシュネスでしか味わえない、こだわりの1杯です。

ジューシーなお肉と国産夏野菜を味わうバーガーと、ひんやりゴロッと果実氷のレモネードがラインナップ。

フレッシュネスバーガーの「サマーリフレッシュフェア」は、2025年7月16日より開催です☆

