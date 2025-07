【ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド2:リメイク】 8月7日 発売予定 価格:2,599円

Forever Entertainmentは、8月7日に発売を予定しているNintendo Switch/PC用ガンシューティング「ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド2:リメイク」のトレーラーを公開した。

【THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake || Release Date Announcement Trailer】

本タイトルはアーケード用ガンシューティングゲーム「ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド2」の完全リメイク作品。公開されたトレーラーではゾンビをはじめとしたクリーチャーに対し銃で戦うゲームプレイ映像が盛り込まれている。グラフィックスの大幅な進化も確認できる。

なお、本作には2人プレイの協力モードが搭載されているほか、選択によってエンディングが変化する要素なども存在する。

