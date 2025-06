日本に到着したばかりの外国人旅行者を観光案内し、ホテルまで送迎するYouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」を運営するJukiaが、アメリカから来日した女性と男性を車で案内する動画を公開した。日本の文化や食に触れ、予想外の感動を体験する二人の様子が収められている。



動画の冒頭では、Jukiaが「FREE RIDE」企画について説明。日本に初めて来た外国人に声をかけ、東京を無料で案内し、宿泊先まで送迎するという内容である。今回、声をかけられた女性と男性は、それぞれアメリカのテキサス州(女性)とアリゾナ州(男性)出身で、大学の卒業旅行として来日したという。



日本を訪れたきっかけについて、男性は「高校1年生の頃からずっと日本に来たかった」と話し、「車とか、たくさんのテクノロジーに惹かれた」と、日本文化への関心の高さを語った。一方、女性は「アメリカを一度も出たことがなかったから、日本を見ることにすごく興味がある」と、初めての海外旅行への期待を語っている。



二人の日本での過ごし方について尋ねられた男性は、「あまり計画を立てずに、気ままに歩いて偶然の発見を楽しみたい」と、自由な旅のスタイルを披露した。それに応えるように、Jukiaが東京で最も古い寺「浅草寺」への案内を提案。雷門の巨大な提灯や、左右に立つ雷神・風神の像、そして仲見世通りの賑わいに、二人は目を輝かせた。



仲見世通りのお土産屋では、女性が「なんて可愛い」と声を上げたのが、箸を置くための「箸置き」だった。Jukiaは、そんな二人のために、可愛らしい猫の箸置きをサプライズでプレゼント。女性は「可愛すぎるって! 最高なプレゼント!」と大感激した。



浅草寺での文化体験の後、Jukiaが二人のために予約していたのは、観光客向けではないローカルな唐揚げ専門店「きみ勢」である。揚げたての唐揚げを前に、男性は「最高に美味しい! 日本のフライドチキンは衣は厚くないしジューシーだ」と絶賛。女性も「人生が変わったよ! もう二度とアメリカのフライドチキンは同じように見れない」と、日本の唐揚げの美味しさに衝撃を受けた様子だった。



終盤では、「二人の旅の思い出に」と、Jukiaからチャンネルのステッカーがプレゼントされ、ハグを交わして別れる温かい一幕も見られた。異文化交流の素晴らしい一日を終え、男性は「最高の1日だったよ!」と満足そうな表情を見せた。

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo