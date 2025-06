JR東日本四季劇場[春](東京/竹芝)にて上演中のディズニーミュージカル『アナと雪の女王』は、2025年6月24日(火)で日本上演4周年!

記念すべき日の当日、日本上演4周年記念舞台挨拶が行われました。

劇団四季 ディズニーミュージカル『アナと雪の女王』日本上演4周年記念舞台挨拶

日程:2025年6月24日(火)

会場:JR東日本四季劇場[春](東京都港区海岸1−10−45)

『アナと雪の女王』は、2013年公開(翌2014年日本公開)の劇場版長編アニメーションを基に創作された作品。

全世界のアニメーション映画興行収入において当時歴代1位を記録した名作が舞台化され、2018年3月にブロードウェイにて初演を迎えました。

音楽は、ご存じ「ありのままで」や「生まれて初めて」「雪だるまつくろう」などのオリジナル楽曲に加え、10曲以上もの新曲を追加!

雪と氷の世界が、演劇的創造力と最新技術を融合させた手法で、劇場空間いっぱいに表現されています。

2019年にはアメリカツアー公演、2020年シドニー公演と続き、以降ロンドンやハンブルクなど各国で上演。

劇団四季では2021年6月に開幕し、4周年当日時点での総公演回数は1,258回、総入場者数は、約171万人を見込んでいます。

出演者代表挨拶

出演者を代表して、ウェーゼルトン役 石野喜ー(いしのよしかず)さんがご挨拶。

本日はご来場いただき、誠にありがとうございます。

ミュージカル『アナと雪の女王』東京公演は、本日、日本上演4周年を迎えました。

開幕以来、劇場に足をお運びいただいたお客様はのべ171万人。

この目を迎えることができましたのは、皆様から頂戴した温かなご支援の賜物と、出演者・スタッフ一同、心より礼申し上げます。

これからも、皆様へ作品の感動をお届けできるよう誠心誠意つとめてまいります。

引き続きご声援を賜りますよう、お願い申し上げます。

本日は、誠にありがとうございました。

続くカーテンコールは出演者が次々に登場し、来場者のみなさんにご挨拶。

温かい拍手に晴れやかな表情を浮かべ、

節目にふさわしいひとときとなりました。

劇団四季による世界中のファンを魅了してやまない『アナと雪の女王』のミュージカル。

JR東日本四季劇場[春]にて公演中です。

