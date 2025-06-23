29ºÐ¥Ð¥ê¥¥ã¥êÈà½÷¡Ö1Ç¯´Ö¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡× ¡ÈÃù¶â¤Ê¤·¡ÉÇ¯²¼Èà»á¤ËËÜ²»¡ÖÅØÎÏ¤Ï¤Ç¤¤¿¤è¤Í¡×
·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤Î7Æü´Ö¤ÎÎ¹¤òÄÉ¤Ã¤¿¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ëº§·èÃÇ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º via ¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ù¡£
6·î19Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢29ºÐÈà½÷¤¬Ç¯²¼Èà»á¤È·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡ÈËÜ²»¡É¤òÅÇÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
©AbemaTV, Inc.
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥ê¥¥ã¥êÈþ½÷¡¢ÂçÃÀÈþ¥Ü¥Ç¥£¿åÃå¤ÇÇ¯²¼Èà»á¤ÈÀä·Ê¥Ç¡¼¥È
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤2ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬7Æü´Ö¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¡È·ëº§¡É¤«¡ÈÊÌ¤ì¡É¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÉ¬¤º·èÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ëº§·èÃÇ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤À¡£
ºÇ¿·ºî¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º via ¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤È¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢Æ£ËÜÈþµ®¡¢ºùÅÄÄÌ¡¢¾¾Â¼º»Í§Íý¤¬2ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÎ¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Èà¤È·ëº§¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¡ÈÌäÂê¡É
¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ë26ºÐ¤ÎÇ¯²¼Èà»á¡¦¥±¥¤¥´¤È¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥µ¥í¥ó¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë29ºÐ¤ÎÈà½÷¡¦¥ä¥ï¥é¡£
2024Ç¯¤Ë¥µ¥í¥ó¤ò³«¶È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ï¥é¤ò¡¢Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¥¤¥´¤Ï²È»ö¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢Í¼¿©¤òºî¤Ã¤Æµ¢Âð¤òÂÔ¤Ä¤Ê¤É¸¥¿ÈÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥±¥¤¥´¤Î¸ý¤«¤é¤Ï½ù¡¹¤Ë²È»öÊ¬Ã´¤äÀ¸³è¤ÎÉÔËþ¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
©AbemaTV, Inc.
Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç²È»ö¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Éé¤¤ÌÜ¤«¤é¡¢¥±¥¤¥´¤Î´é¿§¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ä¥ï¥é¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÇËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¼«¿È¤ò²ÈÀ¯É×¾õÂÖ¤À¤È¸À¤Ã¤¿¥±¥¤¥´¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤È¤·¤Æ¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥±¥¤¥´¤¯¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤«¡¢¥±¥¤¥´¤¯¤ó¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÁ´Éô¤¬¡Ø²¶¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËÜ¿´¤ò¹ðÇò¤·¤¿¥ä¥ï¥é¡£
©AbemaTV, Inc.
¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤ò¸À¤¨¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë¤â¡¢¡ÖÌäÂê¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡£»Ò¤É¤â¤ÎÏÃ¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¤ª¶â¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ½øÈ×¤¯¤é¤¤¤«¤é¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¿Í¤È¤Ï·ëº§¤Ï¡Ø¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤Î´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÃù¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ê·ëº§¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¡Ø¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÃù¶â¤¹¤ëÅØÎÏ¤Ï¤Ç¤¤¿¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢°Õ¼±¤È³Ð¸ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
©AbemaTV, Inc.