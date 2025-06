GoogleがAndroid 16の正式版をリリース!Pixelスマホ・タブレットに提供開始

Googleは10日(現地時間)、スマートフォン(スマホ)やタブレットなど向けプラットフォーム「Android」の新しいバージョン「Android 16(開発コード名:Baklava)」( https://developer.android.com/about/versions/16 )の正式版をリリースしたとお知らせしています。すでにAOSP(Android Open Source Project)におけるソースコードやSDKが公開されています。



June 2025 Pixel Dropの機種ごとの対応表 June 2025 Pixel Dropの機種ごとの対応表

また同社が展開する「Pixel」ブランドのスマートフォン(スマホ)およびタブレットにもすでにネットワーク経由によるソフトウェア更新(OTA)が提供開始されており、ファクトリーイメージやOTAイメージも配信されています。対象機種はスマホでは「Pixel 9a」および「Pixel 9」、「Pixel 9 Pro」、「Pixel 9 Pro XL」、「Pixel 9 Pro Fold」、「Pixel Fold」、「Pixel 8a」、「Pixel 8」、「Pixel 8 Pro」、「Pixel 7a」、「Pixel 7」、「Pixel 7 Pro」、「Pixel 6a」、「Pixel 6」、「Pixel 6 Pro」、タブレットでは「Pixel Tablet」。更新後のビルド番号はPixel 9 Pro Fold以外の各機種では共通で「BP2A.250605.031.A2」、Pixel 9 Pro Foldは「BP2A.250605.031.A3」で、合わせてこのソフトウェア更新には2025年6月分のセキュリティーパッチが含まれているほか、新機能「Pixel Feature Drop」の2025年6月分となる「June 2025 Pixel Drop」が盛り込まれており、さらに特定の状況下での指紋認証と応答性の全般的な改善などのさまざまな不具合の修正なども行われているということです。Android 16は昨秋に正式版が提供開始された既存バージョン「Android 15」に続くメジャーアップデートで、Googleではこれまで基本的に新しいAPIとSDKを伴う1年に1回のペースでメジャーアップデートを実施してきましたが、2025年より新たにSDKのリリースをより頻繁に行うことが表明され、2025年は新しいAPIを備えたメジャーリリースとマイナーリリースの2つのリリースを計画し、Android 16がそのメジャーリリースとなります。更新中

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Android 16 関連記事一覧 - S-MAX・Android 16: Productivity, security and more features on Android・Android Developers Blog: Android 16 is here・Google Pixel Update - June 2025 - Google Pixel Community・June 2025 Pixel Drop - Google Pixel Community・Android | Android スマートフォンや Android デバイスを使って Google でさらに便利に