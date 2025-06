低価格な11インチAndroidタブレット「Redmi Pad 2」シリーズが登場!

Xiaomiは5日(現地時間)、同社が展開するコストパフォーマンスを重視した「Redmi」ブランドの新商品として11インチ2.5K液晶ディスプレイやクアッドスピーカーを搭載してエンターテイメントを楽しめるAndroidタブレット「Redmi Pad 2(型番:25040RP0A*)」および「Redmi Pad 2 4G(型番:2505DRP06*)」(ともにXiaomi Communications製)を発表しています(*は任意の英字)。

5G NR: -

4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66

3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz



Xiaomi公式 楽天市場店 Xiaomi公式 楽天市場店

両機種ともにイギリスやドイツなどの欧州の一部国・地域ですでに発売されているほか、その他の国・地域でも順次販売開始される予定で、販売されるモデルは内蔵メモリー(RAM)と内蔵ストレージの違いによってともに4GB RAM+128GBストレージおよび6GB RAM+128GBストレージ、8GB RAM+256GBストレージがあり、ドイツなどでの価格はRedmi Pad 2が199ユーロ(約33,000円)から、Redmi Pad 2 4Gが249ユーロ(約41,000円)からとなっています。なお、現時点において日本での販売については明らかにされていませんが、すでに紹介しているようにRedmi Pad 2のグローバル版となる「25040RP0AG」が日本における認証(いわゆる「技適」)を取得していることからXiaomiの日本法人である小米技術日本がRedmi Pad 2を日本で発売する準備を進めていることが判明しています。XiaomiではRedmiブランドのAndroidタブレットとして「Redmi Pad」やその廉価版「Redmi Pad SE」、上位版「Redmi Pad Pro」、廉価版の小型モデル「Redmi Pad SE 8.7」などを投入してきましたが、新たに第2世代となるRedmi Pad 2が登場しました。Redmi Pad 2はアスペクト比16:10の約11インチ2.5K(2560×1600ドット)液晶ディスプレイ(約274ppi)を搭載した低価格なミッドレンジタブレットとなっています。また画面は最大90Hzリフレッシュレートや最大360Hzタッチサンプリングレート(ペン利用時は最大240Hz)、明るさ500nits(屋外では600nits)、10bitカラー(約1億7千万色表示)、コントラスト比1500:1、10倍スーパー解像度、DC調光、ウェットタッチテクノロジーなどに対応するほか、TUV Rheinlandのブルーライト軽減認定やフリッカーフリー認証、サーカディアンフレンドリー認証を取得しています。また本体側面にクアッドスピーカーを備え、立体音響技術「Dolby Atmos」やハイレゾ音源に対応しているため、音楽や映画、ゲームなどで臨場感溢れるサウンド体験を実現しているとのこと。また外観は金属製のメタルユニボディーを採用して洗練されたデザインとなっており、本体色はRedmi Pad 2がGraphite GrayおよびMint Green、Lavender Purpleの3色展開、Redmi Pad 2 4GがGraphite GrayおよびMint Greenの2色展開となっています。サイズは両機種ともに共通で約254.58×166.04×7.36mm、質量はRedmi Pad 2が約510g、Redmi Pad 2 4Gが約519g。また9000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、急速充電「PD2.0」および「QC2.0」(最大18W)に対応しているため、長時間の視聴や長時間使用をサポートして充電の中断を減らします。カメラは前面に約500万画素CMOS(1/5型、1画素1.12μm)+広角レンズ(F2.2)のフロントカメラ、背面に約800万画素CMOS(1/4型、1画素1.12μm)+広角レンズ(F2.0)のリアカメラを搭載しています。チップセット(SoC)は6nmプロセスで製造されたMediaTek製「Helio G100-Ultra」(オクタコアCPU「2.2GHz Cortex-A76コア×2+2.0GHz Cortex-A55コア×6」、デュアルコアGPU「Mali-G57 MC2」)を搭載して日常のエンターテイメントに強力なパフォーマンスと没入感をもたらし、RAMはLPDDR4X、ストレージはUFS 2.2で、外部ストレージとしてmicroSDXCカードスロット(最大2TB)も搭載しています。またRedmi Pad 2 4GはnanoSIMカード(4FF)のスロットが2つあり、デュアルSIMに対応しています。その他の仕様ではUSB Type-C端子(USB 2.0)およびWi-Fi 5に対応したIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(2.4および5GHz)の無線LAN、Bluetooth 5.3、加速度センサー、仮想環境光センサー、ホールセンサーなど。OSはAndroid 15ベースの独自プラットフォーム「HyperOS 2」をプリンストールしており、Xiaomiのスマホなどとシームレスに連携して快適な接続体験が提供されるほか、通話やネットワークの同期および共有クリップボードなどのXiaomi相互接続機能によってより直感的なワークフローと画面間の柔軟性を実現します。またエンターテイメントやクリエイティビティーのための汎用性を高める純正アクセサリーが用意され、専用ペン「Redmi Smart Pen」は60Hzリフレッシュレートとミリ秒レベルの低遅延を実現して手書きやスケッチ、メモ作成などを正確な入力を可能にし、わずか10gと軽いので力を入れずに使え、まるで紙にペンで書いているかのような自然な操作感を実現します。また専用カバー「Redmi Pad 2 Cover」は360°保護機能を備え、スマートウェイク&スリープ機能もサポートし、さらに調整可能なスタンドによってハンズフリーで安定した視聴体験と快適な操作性を実現します。その他、Redmi Pad 2 4Gは位置情報取得(A-GNSS:GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS)や磁気センサー(電子コンパス)にも対応しており、携帯電話ネットワークの対応周波数帯はグローバル版「2505DRP06G」では以下の通り。同梱品はタブレット本体のほか、ACアダプター(最大15W)およびUSB Type-Cケーブル、SIMピン(Redmi Pad 2 4Gのみ)、クイックガイドや保証書などの紙類となっています。

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Redmi Pad 2 関連記事一覧 - S-MAX・Xiaomi Introduces Redmi Pad 2 Series: Immersive Entertainment, Now More Vibrant Than Ever - Xiaomi Global Home・Redmi Pad 2 - Xiaomi Global