¡ÚSNIDEL BEAUTY¡Û¥Ñ¥ïー¥Ñ¥Õ ¥¬ー¥ë¥º¤È¥³¥é¥Ü♡²Ä°¦¤¤¥³¥¹¥á¤¬ÅÐ¾ì

マッシュビューティーラボが監修する「SNIDEL BEAUTY(スナイデル ビューティ)」より、パワーパフ ガールズとコラボを果たしたアイテムを6月27日(金)より、SNIDEL BEAUTY全店舗および、公式オンラインストアにて販売いたします。また予約受付を、2025年6月13日(金)よりスタートしますので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

パワーパフ ガールズとのコラボアイテムが登場

何気ない日常に、ヒロインたちの魔法をひとさじ。手に取るたび、心も肌もふわっと上向きになりそうですね。

パワーパフ ガールズとのコラボアイテムを紹介

SNIDEL テイラード カラー アイズ 01 Trench Beige 限定1種

価格:4,950円(税込)

3人がそろうと、とても元気になれるかわいさがあります。

キラめき、ツヤめき、さりげない輝き。ガールズの個性を映す3つの質感で、目もとを自由に彩ってみてください。

SNIDEL スキン グロウ ブラッシュ 限定2種

価格: 3,300円(税込)

カラーは全2色の展開。どちらもパッケージがキュートなので気分が上がります。

カラー:01(Bare Shine)

カラー:05(Baby Cheek)

肌にふわりと溶け込んで、花びらのような血色感を。ピンク派もそうじゃない人も、頬に宿るピュアな輝きで無敵になれそうです。

SNIDEL クレイ ピール ウォッシュ 限定1種

価格:2,970円(税込)

透明感を奪う毛穴トラブルに立ち向かう!フルーツ酸×クレイ×天然スクラブで、つるんとなめらかな素肌へ導きます。

SNIDEL オリジナルポーチ 限定1種

価格:2,750円(税込)

夏らしいクリアポーチは使いやすさ抜群で、ガールズと一緒にどこへでも連れて行けるサイズ感です。

SNIDEL オリジナルチャーム 限定1種

価格:660円(税込)

アクリルの中できらめく彼女たちのチャームが、ルージュに寄り添って毎日に小さな元気を届けてくれます。

※ルージュ クチュール・メルティング フィット バームご購入の方限定でご利用いただけます。

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network.(s25)

