アイドルグループ「SixTONES」の髙地優吾が表紙をかざる『MG(NO.29)』が、(東京ニュース通信社)が、5月29日に発売された。電子版は6月4日以降、各電子書店にて順次配信が開始される予定である。

【画像】SixTONES 髙地優吾が表紙「MG」の内容は?

今号では、音楽雑誌「MG」初のソロ表紙を飾る。誌面では、今年1月のアルバム『GOLD』、3月のシングル「バリア」、6月4日(水)リリースのニューシングル「BOYZ」と、次々に新作を発表し続けるSixTONESの活動を背景に、髙地がグループの“いま”をどのように見ているのかを深掘りするロングインタビューを掲載。ソロ曲「にたものどうし」のレコーディング秘話も明かされる。

さらに、髙地自身がメンバーごとに象徴的だと感じるSixTONESの楽曲をセレクトする特別企画も展開。グループへの理解が深い髙地ならではの選曲とその理由は、ファン必読の内容となっている。

グラビアでは、赤みを帯びたブラウンのジャケット姿と白のサマーニットによる2パターンのスタイリングで、凛々しさと儚さという異なる魅力を披露している。

そのほかにも、ASIAN KUNG-FU GENERATION、FRUITS ZIPPERの真中まな&早瀬ノエル、Tele、INIの許豊凡&髙塚大夢&松田迅、DXTEEN、超特急のカイ&ユーキ&シューヤ&アロハといったアーティストが登場。タイの12人組ボーイズグループ・BUS because of you i shineは、日本の雑誌初登場となる撮り下ろしグラビアを披露している。

巻末には、SUPER EIGHTの横山裕が1年間限定プロジェクト「ROCK TO YOU」について語るインタビューとグラビアを掲載。さらに、WEST.およびSnow Manのライブリポート、「いま、気になるあの人のフェイバリット・ソング」企画では俳優・野村康太が登場。Pick Up!コーナーでは、メジャーデビューを果たしたブランデー戦記を特集している。

連載企画も充実しており、WEST.神山智洋は声優・梶裕貴との対談を、超特急のタカシ&シューヤはアコースティック公演『せぶいれのうた』を振り返るカフェトーク&独占リハーサル密着取材の様子が掲載される。

(文=リアルサウンドブック編集部)