【クロミ当りくじ】 10月 発売予定 価格:1回800円 取り扱い予定店舗:全国のサンリオショップ、コンビニエンスストアほか

サンリオは、「クロミ当りくじ」を10月に発売する。価格は1回800円。

ハズレ無しでグッズが当たる「当りくじ」に、クロミ20周年のアニバーサリーを記念したラインナップが登場。発売に先駆けて一部のラインナップが公開された。かわいいケーキやプレゼントに囲まれて、バースデーをお祝いしているデザインを使用したぬいぐるみやキャリーケース、スリッパ、フード付きブランケットなど、おしゃれで実用的なアイテムが用意されている。

続報は後日公開される予定となっている。

【賞品紹介】

・キャリーケース

・ぬいぐるみ

・スリッパ

・マスコット

・ポーチ

・マグカップ

・マルチクロスセット

・収納バッグ

・アクセサリースタンド

・ラストスペシャル賞(フード付きブランケット)

(C) 2025 SANRIO CO., LTD.