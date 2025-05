Kenvue(ケンビュー)が展開する「リステリン トータルケアシリーズ」から「ポケモン」のオリジナルパッケージが登場!

5種類の「リステリン」それぞれのカラーにぴったりなポケモンがピカチュウと一緒に登場するオリジナルパッケージが使用されています☆

リステリン トータルケアシリーズ「ポケモン」オリジナルパッケージ

価格:オープン価格

発売日:2025年6月1日(日)

販売店舗:全国の薬局・薬店・スーパーマーケット、一部のコンビニエンスストア、ホームセンターなど小売店(一部店舗を除く)、ネット通販Amazon

1895年に世界初の口内洗浄液として発売以来、さまざまな研究者や専門家によって基礎研究や臨床試験が行われてきました「リステリン」

現在では殺菌効果による、歯垢沈着予防や歯肉炎予防などの効果のある製品が展開されています。

そんな「リステリン」シリーズからポケモンのオリジナルパッケージが登場。

今回のオリジナルパッケージは、5種類の「リステリン」それぞれのカラーにぴったりなポケモンがピカチュウと同じ表情で大きく口をあけていることがポイントです☆

リステリン トータルケアプラス/ピカチュウ・ヌメラ

口内の菌の住み家にまで有効成分が浸透し菌を殺菌することで、虫歯や歯肉炎を予防する「リステリン トータルケアプラス」

ピカチュウとドラゴンタイプのヌメラが目を閉じてお口を開く姿がプリントされています。

リステリン トータルケアゼロプラス/ピカチュウ・ホゲータ

家族で使用できる、殺菌力による効果はそのままで、低刺激・ノンアルコール処方の「リステリン トータルケアゼロプラス」

ピカチュウとほのおタイプのホゲータが目を開きながらお口を大きく開く姿がレイアウトされています。

リステリン トータルケア歯周マイルド/ピカチュウ・ヤドン

ゆすぐと心地よいひんやり感と同時にフレッシュで透明感のあるフルーティな味わいが口いっぱいに広がる「リステリン トータルケア歯周マイルド」

みず・エスパータイプのヤドンに寄りかかるピカチュウのアートが使用されています。

リステリン トータルケア歯周クリア/ピカチュウ・ワニノコ

虫歯・口臭だけでなく歯周病も予防してくれる「リステリン トータルケア歯周クリア」

青カラーのパッケージに、みずタイプのワニノコとピカチュウの元気いっぱいな姿が描かれています。

リステリン トータルケア緑茶/ピカチュウ・フシギダネ

口内の菌の住み家、バイオフィルムにまで浸透・殺菌し、虫歯や歯肉炎を予防する「リステリン トータルケア緑茶」

くさ・どくタイプのフシギダネとピカチュウが緑カラーのパッケージにプリントされています。

悪玉菌をやっつけろ!キャンペーン

応募方法:キャンペーン期間中に日本国内の実店舗販売店または、ネット通販で対象商品のいずれかを1000円以上購入し、対象商品のお買い上げレシートもしくは、ネット通販の領収書のコピーを一口としてキャンペーンサイトから応募ください。

※レシートもしくは、ネット通販の領収書のコピーは合算可能です

※ネット通販の場合、Amazon(Amazon.co.jp販売分)・ロハコ・アスクル・フィードの領収書のコピーのみ応募対象となります

応募回数:一人1口まで

キャンペーン期間:2025年6月1日(日)9:00〜7月31日(木)17:59まで

キャンペーンサイト:https://www.listerine-jp.com/campaign/Pokemon2025/

キャンペーン対象商品:

リステリン トータルケアシリーズ(医薬部外品・液体歯磨)各サイズ対象(100mL/250mL/500mL/1000mL/ 1500mL/1Lx2P/1Lx3P/1Lx3Pポンプ付き)※通常パッケージも対象商品です薬用リステリン トータルケアプラス (販売名:リステリン トータルケア+)薬用リステリン トータルケアゼロプラス (販売名:リステリン トータルケア ゼロ+)(100mL/250mL/500mL/1000mL/ 1500mL/1Lx2P/1Lx3P/1Lx3Pポンプツキ)薬用リステリン トータルケア歯周クリア (販売名:リステリン NC(歯周クリア))薬用リステリン トータルケアグリーンティー (販売名:リステリン MC)(500mL/1000mL/1500mL/ 1Lx2P/1Lx3P/1Lx3Pポンプツキ)薬用リステリン トータルケア歯周マイルド (販売名:リステリン NC(歯周マイルド))(250mL/500mL/1000mL/1500mL/ 1Lx2P/1Lx3P/1Lx3Pポンプツキ)Amazon.co.jp限定・LISTERINE(リステリン) リステリン® トータルケアプラス(販売名:リステリン トータルケア+)・LISTERINE(リステリン) リステリン® トータルケアゼロプラス(販売名:リステリン トータルケア ゼロ+)・LISTERINE(リステリン) リステリン® トータルケア歯周クリア (販売名:リステリン NC(歯周クリア))(1000mL+おまけ付き100mL)

対象の「リステリン」シリーズを購入して応募すると、抽選で250名にポケモングッズが当たる「悪玉菌をやっつけろ!キャンペーン」を実施。

ピカチュウのたちがデザインされたブランケットやヨガマットなどが抽選で当たります。

A賞:おうちでのんびりコース「ブランケット」

当選人数:100名

たたむとリステリンの形になるブランケット。

ポケモンのオリジナルパッケージのイラストがデザインされています。

B賞:からだを動かそうコース「ドリンクボトル・ドラムバックセット/ヨガマット」

当選人数:各50名

「からだを動かそうコース」として、ドリンクボトルとドラムバックセットを50名にプレゼント。

さらにさり気ないシルエットデザインがおしゃれな「ヨガマット」も50名にプレゼントされます。

Wチャンス「コップ&タオル」

当選人数:50名

A賞、B賞に外れた方の中から選ばれるWチャンス賞も実施。

普段使いしやすいコップとタオルがセットでもらえます。

ポケモンたちと一緒に口腔ケアができる薬用マウスウォッシュ5種がラインナップ。

2025年6月1日より販売される、リステリン「ポケモン」オリジナルパッケージの紹介でした☆

©2025 Pokémon.©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

