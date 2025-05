2025年4月に出航開始! グルマン注目の屋形船とは? 平安の貴族も楽しんだ舟遊び。そんな … “グルマンの中で話題沸騰中! 4月から出航開始した「屋形船」では唯一無二の食体験ができる” の続きを読む

2025年4月に出航開始! グルマン注目の屋形船とは?

平安の貴族も楽しんだ舟遊び。そんな風流な趣向をイメージさせる屋形船「いざなぎ」が誕生した。ここは予約でもちきりの人気店が極上の料理を繰り出す、まさに海の上のプラチナシート。 乗船場所など詳細は非公開。この日は臨海エリアからお台場の海へ漕ぎ出し、レインボーブリッジなどの夜景をバックにラグジュアリーなひとときを過ごした。

屋形船を日本情緒漂うシックな空間にリノベーション

靴を脱いであがる船内は、数寄屋造りを思わせる純和風の設えだ。長い一枚板のカウンターは高級感があり、床の間には季節の盆栽が飾られている。オープンキッチンの厨房も本格的で、船の中ということを忘れてしまいそうだ。予約は2名からOKだが、最大12名での貸し切りも可能と、海外からのゲストを招いてのディナーなどにも良さそうだ。

椅子に座るとちょうど海に目線が行く高さに作られている

日本を代表する名店による運航も!

ここ「いざなぎ」のユニークなところは、様々なジャンルの名店の運航が開催されるところ。普段は人気焼き肉店「うし松」とうし松のグループ店「EN DAIKANYAMA」の特別コースにて運航されるが、福岡・小倉にある寿司の名店「天寿し」、焼き鳥の名店「鳥しき」などなど、誰もが知る14の名店による開催も予定されている。今後もさらに拡大予定で、水上という特別な空間で、和・洋問わず多彩なトップシェフたちが、どんな料理を提供するのかも楽しみだ。

実力派の人気店が参加する

実際に乗船! ここでしか味わえない唯一無二の食体験

乗船した夜に営業していたのは「うし松グループ」の懐刀、和牛ガストロノミー「EN DAIKANYAMA」だ。新進気鋭のシェフ田中佳佑さんが手がけるのは、イタリアンのエッセンスを取り入れた創作料理を含む黒毛和牛の特別コース。この日はアミューズから始まり、前菜、ピザ、牛タンの一本焼き、牛テールの赤ワイン煮込み、パスタ、メインディッシュ、デザートまでの11品だが、コース65,000円(サービス料別)の内容は季節で変わっていく。

イタリアン出身で和食の経験もあるシェフの田中佳佑さん

レストランさながらの食体験を絶景とともに楽しんで

アミューズと前菜の次に登場したのは「EN DAIKANYAMA」のシグネチャーでもあるピザ。全粒粉を加えた生地を1人分ずつ焼き上げるので、縁がカリッとクリスピーなのが特徴だ。ベビーリーフ、神戸牛の生ハム・ブレザオラ、3種のチーズをピザ生地で挟むようにして食べると、それぞれの風味が一体となって複雑なおいしさを作りあげる。

ブリザオラの塩気とほのかな脂がアクセントになった「神戸牛のブリザオラのピザ」と白ワインのようにドライな日本酒「MINAKI 珀彗(ハクスイ)」

メインディッシュの前には冷製パスタが出された。ソースはハマグリから抽出したエキスで、レモンを利かせてキャビアをたっぷりとのせている。上品でありながら濃厚なうまみが広がるハマグリは、多くのプロが信頼する、千葉県・銚子の「一山いけす」から仕入れたもの。

「あえてお箸でソースごと一緒にすすってください。メインの前に口中を少しさっぱりしていただきたいので、酸味を利かせています」と田中さん。

「ハマグリとキャビアの冷製カッペリーニ」。最後に残ったソースとキャビアをスプーンですくって飲むとまた新たな料理の趣だ

「いざなぎ」が単なる屋形船ではなく、海に浮かぶレストランなのだと実感するのは、炭火の焼き台が設置されているからだ。屋形船にこのような本格的な設備が作られたのは初めてというからすごい。波に揺れる船の上での調理はいつも以上に技術を必要とするが、お店同様の繊細な火入れや巧みな技に驚かされる。

暮れていく海をバックに炭火で調理する姿が非日常を演出する

この日のメインディッシュはサーロインのステーキ。外側にコショウをたっぷりとまとわせるのはクリスピーな食感を作り上げるためだ。時間をかけて焼き、肉自身の脂で表面を揚げ焼きのようにカリッと香ばしくさせる。食べる時はナイフを使わずに“くいちぎる”。焼いた面を上下の歯で噛めば、中からあふれる肉汁を楽しめ、それと同時にクリスピーさも味わうことができる。

「サーロイン ステーキ」香川県のおおぞらのうえんが育てた、無農薬無化学肥料の新玉ねぎの炭火焼きを添えて

2階デッキに上がると気持ち良い夜風と絶景が!

食事のあとはテラスになったデッキで夜風に吹かれてのんびりしたい。海の向こうにお台場やレインボーブリッジ、さらに遠くに都心の夜景が広がり、開放感いっぱいだ。晴れていれば月光を浴びてリフレッシュできる、都会の中のエアポケットだ。

あんどんの明かりに照らされたデッキ

海の上という非日常感が気分をあげてくれる

波間に漂う隠れ家個室レストランとして、日本古来の屋形船文化と、さまざまな日本の食文化を融合させた、これまでにないラグジュアリーな船上体験「いざなぎ」。運航は1年を通して行われお花見や花火など季節ごとのイベントも満喫できる。人気店がポップアップのスタイルで営業するとあって、きっとサプライズとなる料理にも出会えるに違いない。

予約方法や乗船場所など詳細は非公開となるが、各店舗の開催情報なども含めて告知されるので「いざなぎ」のInstagramをお見逃しなく。

いざなぎ公式Instagram

京都の老舗「小嶋商店」が手がけた提灯

取材・文/岡本ジュン、食べログマガジン編集部

撮影/八木竜馬

