河村隆一にとって毎年恒例となっているバースデーイベント『Ryuichi Kawamura Birthday Special Talk & Live ~Ballad Man~』が、5月20日にZepp Haneda(TOKYO)で開催された。河村が「ありがとう」と綴り、当日のライブ写真を自身のInstagramに投稿している。

55歳の誕生日当日に開催された今年のバースデーイベントでは、トークパートにてジョー横溝氏をMCに迎え抱負を語ったほか、後半では久々のバンドスタイルでの“Ballad Man”として数多くのバラード曲を披露した。河村はバースデーケーキを前にした写真やバンドメンバーとの集合写真などをポスト。コメント欄には「久しぶりのバラード曲鳥肌立つくらい凄く感動しました」「隆一さんが伸び伸びと歌っているのを目の前で見れるなんて本当幸せです」「LUNA SEAへの感謝、そしてまだまだ歌が上手くなりたいというリュウちゃんの熱い気持ちに感激しました」「RYUさん痩せましたね」「宇宙一のヴォーカリスト」「我らの不死鳥RYUICHI」といったファンからの声が多く寄せられている。

河村はデビュー20周年を記念して6月18日にニューアルバム『BOUNDLESS』をリリース。7月からは日本各地の教会を巡るツアー『Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 Phase.02』がスタートする。

(文=リアルサウンド編集部)